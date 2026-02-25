Aena prevé ejecutar 2.960 millones hasta 2031 en la ampliación de Barajas

Archivo - Archivo.- Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena tiene previsto ejecutar en el periodo 2027-2031, en el marco de la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) aprobado recientemente por el Consejo de Administración, unos 2.960 millones de euros para la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

En total, la inversión global para este quinquenio en el aeródromo madrileño asciende a 4.477,4 millones de euros, lo que 3.798,5 millones más que en periodo 2022-2026, cuando ascendió a 678,9 millones de euros, según el gestor aeroportuario.

En este periodo de cinco años está previsto que arranquen las actuaciones más importantes para la ampliación del aeropuerto madrileño, con una previsión por parte de Aena de que se llegue a los 73,3 millones de pasajeros en 2031.

En este sentido, la inversión prevista es de más de 4.000 millones de euros para ampliar la T4/T4S y continuar con los trabajos ya iniciados para crear un nuevo nodo para T1, T2 y T3 y se prolongará durante periodos regulatorios posteriores (DORA 4).

De esta forma, las previsiones de Aena para este periodo apuntan a una previsión de 2.960 millones de euros ejecutados. En detalle, los trabajos previstos en Barajas contemplan la ampliación de la Terminal 4 y su satélite (T4S), así como en la creación de un nuevo procesador para unificar y renovar las terminales 1, 2 y 3.

Las obras, que ya comenzaron hace meses, se intensificarán en el periodo 2027-2031. Los proyectos incluyen mejoras en la facturación, filtros de seguridad, salas de recogida de equipajes y un aumento de las puertas de embarque.

Además, se preparará la infraestructura para la llegada de la alta velocidad y nuevas líneas de Metro para fomentar una "intermodalidad sostenible".

En cuanto al campo de vuelo, sólo se acondicionarán las plataformas alrededor de los terminales. Según Aena, la capacidad de las cuatro pistas es la necesaria para abordar un futuro lejano.

AEROPUERTO DE MADRID-CUATRO VIENTOS

En el caso del Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos, la inversión prevista para el periodo 2027-2031 es de 11 millones de euros, frente a los 2,8 del quinquenio previo. En este caso, prevé llevar a cabo actuaciones en el campo de vuelo y plataforma, con la regeneración de pavimento de rodadura, renovación plataforma y torres mega, nueva red de distribución de agua.

Igualmente, está previsto mejorar el equipamiento de seguridad y los sistemas de información y comunicaciones, en concreto, en elementos de campo, según el gestor aeroportuario.

Para acometer esta gran ola inversora, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos será de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

Una vez aprobada la propuesta definitiva del DORA 2027-2031 por el Consejo de Administración de Aena, el documento será remitido a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Se convocarán, asimismo, los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas. El Consejo de Ministros debe aprobar el documento final, como máximo, en septiembre de este año.