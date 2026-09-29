Aenor refuerza su vinculación con el Club Cámara Madrid como Socio Protector - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aenor ha formalizado su paso de Socio Premium a Socio Protector del Club Cámara Madrid, un cambio que consolida su vinculación con la Cámara de Comercio de Madrid y con el que eleva su nivel de implicación en el Club.

El acuerdo se ha rubricado en un acto celebrado en la sede corporativa de la Cámara de Comercio de Madrid, en Plaza de la Independencia, con la firma de Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, y el presidente de Corporación Confidere, la sociedad holding de la que pende Aenor, Alfredo Berges.

Con este acuerdo, Aenor consolida su participación en una comunidad empresarial orientada al conocimiento compartido, la colaboración y la creación de relaciones de valor entre entidades de referencia, según ha destacado la Cámara de Comercio en un comunicado.

"Este paso de Aenor a Socio Protector refleja la solidez de una colaboración basada en valores compartidos: la confianza, el rigor, la mejora continua y el acompañamiento a las empresas. Su mayor implicación en el Club Cámara Madrid nos permite acercar al tejido empresarial conocimiento especializado y espacios de relación útiles para afrontar nuevos retos empresariales", ha destacado el presidente de la Cámara.

La modalidad de Socio Protector distingue a las entidades con una vinculación destacada con la Cámara de Madrid y les permite formar parte del Consejo Empresarial del Club Cámara, participar de manera más activa en su agenda y ganar presencia en espacios de relación de alto nivel.

"Dar este paso como Socio Protector del Club Cámara Madrid nos permite estrechar nuestra colaboración con una institución clave para las empresas madrileñas y seguir transformando la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas. En el año en que Aenor celebra su 40 aniversario, esta alianza refuerza nuestro compromiso con la excelencia, la transparencia y el fomento de las buenas prácticas", ha señalado el presidente de Corporación Confidere.

Así, como Socio Protector, Aenor pasa a formar parte del Consejo Empresarial del Club Cámara Madrid y contará con un Plan Anual de Acción orientado a potenciar su posicionamiento institucional, activar relaciones de alto nivel y acercar su conocimiento experto a las empresas socias.

Para Aenor, formar parte del Club Cámara Madrid supone estar más cerca del tejido empresarial y participar en espacios de colaboración institucional y sectorial, una relación que facilita el contacto con compañías que comparten una misma visión sobre la excelencia, la transparencia, el buen gobierno y la mejora continua.

Para el Club, la incorporación de Aenor a esta categoría superior suma la experiencia de una entidad clave en certificación y evaluación de la conformidad, dos ámbitos cada vez más relevantes para las organizaciones.

El Club ofrece a sus empresas socias un entorno para ganar visibilidad, consolidar su posicionamiento y conectar con una red activa de compañías de referencia. A través de encuentros entre directivos, acciones de networking, canales de comunicación y espacios colaborativos, facilita el acceso a nuevas oportunidades de negocio y a relaciones de valor dentro del ecosistema empresarial madrileño.

En el acto también han estado presentes el CEO de Aenor, Rafael García Meiro; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aenor, Jesús Gómez-Salomé; el director gerente de la Cámara de Madrid, Alfonso Calderón; el secretario general, Alejandro Halffter; la subdirectora gerente, Elsa Salvadores; la directora de Relaciones Institucionales con Empresas, Marketing y Comunicación, Mariola Olivera; y la gerente del Club Cámara Madrid, Elena Hernández.

Aenor cuenta con más de 103.000 centros de trabajo certificados en el mundo en ámbitos como la gestión de la calidad, la sostenibilidad, la seguridad y salud en el trabajo, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o el compliance. Con más de 1.300 profesionales, desarrolla operaciones en 87 países y cuenta con presencia permanente en 13 de ellos, principalmente en Latinoamérica y Europa.

La celebración de su 40 aniversario coincide con el de la entrada de España en la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea). Un cambio de ecosistema que provocó que las empresas nacionales tuvieran que mejorar, entre otras cosas, sus infraestructuras, su tecnología y sus procesos para poder competir con las compañías europeas.

En este punto, la certificación contribuyó de forma decisiva a que las organizaciones españolas alcanzaran los estándares de calidad exigidos a nivel internacional, al tiempo que constituía un respaldo objetivo de las buenas prácticas llevadas a cabo por las empresas que se incorporaban a este nuevo mercado.