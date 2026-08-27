Las aerolíneas que operan en Barajan programan 4.972 vuelos en la operación retorno de agosto, un 6,4% más

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas que operan en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado 4.972 vuelos durante la operación retorno de las vacaciones de agosto, un 6,4% más con respecto a la festividad el año pasado, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

En concreto, desde este viernes día 28 y hasta el lunes día 31 hay previstos 301 vuelos más desde el aeródromo madrileño que en la vuelta de vacaciones de 2025, cuando fueron 4.671 los vuelos programados entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre.

El día con mayor número de vuelos previstos operados desde el aeropuerto madrileño, con un total de 1.266, será el viernes, por delante del lunes, con 1.255 movimientos programados.

Por su lado, el sábado será el día de menor actividad, con un total de 1.198 operaciones previstas. Finalmente, el domingo hay programados 1.253 movimientos.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.