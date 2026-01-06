Las aerolíneas que operan en Barajas prevén 1.006 vuelos vuelos durante el día de Reyes

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas prevén operar 1.006 vuelos durante este martes, jornada de Reyes, lo que supone 59 vuelos menos que el mismo día de un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Durante la jornada de este miércoles, última de la operación retorno ante la vuelta al cole, están programados otros 971 movimientos, lo que supone 44 menos movimientos que el mismo día de 2024.

En total, en Barajas se han programado 21.305 vuelos durante las fiestas navideñas, desde el pasado 19 de diciembre y hasta el 7 de enero, lo que supone un 8,35% más que en el pasado año.

A nivel nacional, la red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar 5.099 vuelos, lo que supone 24 movimientos menos que el mismo día de un año antes, con Barajas a la cabeza de la lista, como es habitual.

A continuación, le siguen el aeródromo de Barcelona-El Prat, que operará un total de 755 movimientos previstos, mientras que el aeropuerto de Málaga programará 361 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 343 y 263 vuelos, respectivamente.

Con el miércoles, cuya jornada se saldará con 4.211 operaciones, culmina este periodo de fechas navideñas, que ha supuesto un total de 101.793 vuelos desde el pasado 19 de diciembre, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día adicional.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.