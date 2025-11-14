El aeropuerto de Barajas cierra octubre con más de 6 millones de pasajeros, un 6,3% más y nuevo récord para este mes

Archivo - Archivo.- Una pantalla informativa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Más de 57 millones de pasajeros en el acumulado del año, un 2,9% más MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cerró el pasado mes de octubre con 6.034.971 pasajeros, con un incremento del 6,3% respecto al mismo periodo de 2024 y una cifra que marca un nuevo máximo histórico para este mes.

Según los datos publicados este viernes por el gestor aeroportuaria, del total de viajeros registrados en el décimo mes del año en el aeródromo madrileño, 6.023.573 fueron pasajeros comerciales.

De ellos, 4.606.663 viajaron en vuelos internacionales --un 9% más que en octubre del año anterior- y 1.416.910 lo hicieron en vuelos nacionales, lo que representa un descenso del 1,7%.

En cuanto a los movimientos de aeronaves, en octubre se operaron 38.108 vuelos, lo que supone un crecimiento del 7,7% en comparación con el mismo mes del año pasado. De las 38.026 operaciones comerciales, 27.051 correspondieron a vuelos internacionales (un 10,2% más) y 10.975 a nacionales (un 2% más).

Respecto al tráfico de mercancías, en el décimo mes del año se gestionaron 80.497 toneladas de carga, lo que representa un aumento del 10,7% respecto a octubre de 2024. Esta cantidad supone además el 59,5% de la carga aérea transportada en todos los aeropuertos de la red de Aena en España.

Estos datos, como viene sucediendo en los últimos meses, representan nuevamente el mejor registro histórico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un mes de octubre, tanto en tráfico de pasajeros como en transporte de mercancías.

ACUMULADO DEL AÑO

De esta forma, en el acumulado del año el aeropuerto madrileño ha registrado 57.047.587 pasajeros, lo que representa un incremento del 2,9% en comparación con el mismo periodo de 2024. En ese intervalo de enero a octubre, además, se contabilizaron 358.763 operaciones, un 2,4% más que en el año anterior.

El transporte de carga también mostró crecimiento, con 684.805 toneladas de mercancía gestionada en los diez meses, lo que supone un aumento del 9,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los aeropuertos de la red de Aena en España registraron 276,6 millones de pasajeros entre enero y octubre, un 3,9% más con respecto al mismo periodo del año anterior, con la gestión de 2,3 millones de movimientos de aeronaves y el transporte de 1,1 millón de toneladas de mercancías, es decir, unos aumentos del 4,4% y 6,4%, respectivamente, según un comunicado.

En términos acumulados, todos los aeropuertos de Grupo Aena, incluidos el Londres-Luton y los 17 de Brasil, alcanzaron los 329,2 millones de viajeros por vía aérea durante los primeros diez meses de 2025, lo que supone un alza interanual del 4,1%. Además, se gestionaron 295.929 movimientos de aeronaves, un 4,3% más, y se transportaron 150.175 toneladas de mercancía, una cifra un 9,3% superior al año pasado.

Por su parte, octubre cerró con 29,5 millones de pasajeros en España (+4,4% vs el mismo mes de 2024) y 35 millones de pasajeros en todo el grupo (+4,5%).

En este décimo mes, el aeropuerto de Sevilla y el Helipuerto de Ceuta se anotaron las mejores cifras de pasajeros de su historia. Además, fueron los mejores registros en un mes de octubre tanto en el conjunto de la red de Aena como en 21 infraestructuras: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Gran Canaria, Tenerife Sur, Valencia, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Bilbao, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Fuerteventura, Menorca, Asturias, Zaragoza, Melilla, Vitoria, Badajoz, Córdoba y el Helipuerto de Ceuta.

Como es habitual, el aeropuerto madrileño registró el mayor número de pasajeros en octubre, seguido de los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5.243.506 (+5,6% respecto a 2024); Palma de Mallorca, con 3.501.199 (+0,3%); Málaga-Costa del Sol, con 2.576.610 (+6,1%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1.902.792 (+5,9%); Gran Canaria, con 1.324.466 (+1,8%); Tenerife Sur, con 1.163.847 (+1%); y Valencia, con 1.093.461 (+8,1%).

OPERACIONES Y MERCANCÍAS EN ESPAÑA

En cuanto a operaciones, el aeródromo con más movimientos en octubre también fue el de la capital, seguido de Barcelona-El Prat, con 32.802 vuelos (+4,1%); Palma de Mallorca, con 25.768 (+1,4%); Málaga-Costa del Sol, con 17.417 (+3,9%); Gran Canaria, con 12.086 (+0,8%) y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 11.931 aterrizajes y despegues (+6,1%).

Además, en 2025 se registró el mejor mes de octubre en el conjunto de la red, así como en 19 aeropuertos: Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, MálagaCosta del Sol, Gran Canaria, Alicante-Elche Miguel Hernández, Valencia, Ibiza, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Sabadell, Fuerteventura, Federico García Lorca Granada-Jaén, Son Bonet, Burgos, Logroño, Melilla, El Hierro y La Gomera.

Respecto al tráfico de mercancías, en el décimo mes el aeropuerto de mayor volumen de carga fue Madrid-Barajas, seguido del Aeropuerto de Zaragoza, que registró 22.010 toneladas (+4,8%), Barcelona-El Prat, con 19.130 toneladas (+12,6%) y Vitoria, con 6.372 toneladas (+0,5%).

En octubre, se ha registrado el mejor mes de la historia en cuanto a carga tanto en el conjunto de la red como en los aeropuertos Madrid-Barajas, Zaragoza y Barcelona-El Prat. Además, ha sido el mejor mes de octubre para el tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Sevilla.