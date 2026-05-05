Afecciones de tráfico en la M-406 por obras a su paso por Leganés, con un carril abierto por sentido

Archivo - Archivo.- Carretera M-406 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trabajos de reparación estructural de los pasos superiores de la carretera M-406 sobre la línea ferroviaria Madrid-Cáceres, situados en el punto kilométrico 6+400, en el término municipal de Leganés, lo que provocará afecciones en el tráfico rodado en esta vía durante las obras, que se prolongarán previsiblemente hasta la segunda quincena julio.

Esta actuación se enmarca en el contrato de servicios de Mantenimiento y Reparación de Estructuras de las Carreteras de la Comunidad de Madrid (2022-2025) y será ejecutada por la UTE formada por Aceinsa Movilidad, S.A. y Retineo Ingeniería, S.L., adjudicataria del citado contrato.

Los trabajos previstos consisten principalmente en la impermeabilización de los tableros de las estructuras y en la adecuación de los sistemas de contención, con el objetivo de mejorar la durabilidad y las condiciones de seguridad de la infraestructura, según han apuntado desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Con motivo de estas obras, que se desarrollarán previsiblemente hasta la segunda quincena de julio, se producirán afecciones al tráfico rodado en esta vía, incluyendo cortes parciales, con el fin de garantizar tanto la seguridad vial como la de los operarios, así como la calidad de los trabajos.

En concreto, las obras se organizan en tres fases diferenciadas, que arrancaron en la segunda quincena de abril, manteniéndose en todo momento un carril operativo por sentido de circulación. En la fase cero, se procederá al corte permanente de los carriles rápidos en ambos sentidos, con una duración estimada de tres semanas.

En la primera fase, se procederá a la implantación de un desvío provisional (transfer) que permitirá canalizar el tráfico de la calzada en sentido Alcorcón hacia la calzada paralela, facilitando así la reparación de la estructura en sentido Getafe.

Finalmente, en la segunda fase, una vez finalizados los trabajos en sentido Getafe, el tráfico se desviará íntegramente por esta estructura ya rehabilitada, permitiendo intervenir en la estructura paralela en sentido Alcorcón.

Desde la Dirección General de Carreteras se recomienda a los usuarios de la vía extremar la precaución, respetar la señalización provisional y, en la medida de lo posible, planificar itinerarios alternativos durante la duración de las obra.