Afectados por las ayudas al alquiler demandarán a la Comunidad por "irregularidades" en la concesión

La Asociación para Personas Aptas Sin Ayudas al Alquiler (APASAA) denunciará a la Comunidad de Madrid por "irregularidades" y "falta de transparencia" en la concesión de los subsidios al alquiler de 2019 y 2020, convocatoria conjunta, de la que han resultado beneficiarios 4.124 beneficiarios.

Así lo ha explicado a Europa Press su portavoz, Diana Chnaiker, durante una concentración de la asociación celebrada este jueves frente a la sede de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid. El pasado 13 de enero se publicó el listado definitivo de los 4.205 beneficiarios de estas ayudas --2.168 jóvenes de menos de 35 años y el resto varios grupos preferentes--.

Esta convocatoria, que forma parte del Plan estatal de Vivienda del Gobierno Central, contaba con un presupuesto de 17 millones de euros y registró 28.492 solicitudes. De ellas 8.325 cumplieron los requisito, pero 4.124 se quedaron fuera por "falta de fondos". De los fondos la Comunidad aportó un millón y el Ejecutivo central 16 millones de euros.

"Nosotros defendemos que las personas aptas que han quedado fuera deberían tener prioridad con su ayuda. Madrid no ha puesto dinero para lo que es el sector preferente, debería poner parte de su presupuesto y no ha puesto nada", ha censurado la portavoz, quien ha apuntado que en la publicación de las listas no se aclara el baremo seguido ni el criterio de selección por lo que no hay "forma alguna" de saber en qué número se encuentran los aptos pero excluidos.

15.000 PERSONAS NO APTAS A PESAR DE HABER SUBSANADO SUS ERRORES

Además, ha expuesto que de las 20.000 personas que quedaron fuera tienen constancia de que "hay unas 15.000" que presentaron la documentación necesaria para subsanar su exclusión y que "aún así" no forman parte de la lista de "aptos".

"Nosotros estamos indignados por los resultados que se han dado que son 28.500 personas que han solicitado la ayuda de las cuales se han concedido a 4.100 personas, 4.000 personas han quedado como aptas pero sin presupuesto y otras 20.000 han quedado fuera", ha cargado Chnaiker.

La portavoz no entiende como una ayuda a 28.000 personas sobre los 7 millones de habitantes de la región puede suponer una "distorsión del mercado", haciendo alusión a la intervención del director general de Vivienda y Rehabilitación, José María García, en la Comisión del ramo celebrada este miércoles en la Asamblea de Madrid.

En esta clave, ha expuesto que es un "porcentaje bajo" y que el Ejecutivo regional puede "asumir ese gasto", ya que es "poco" respecto al volumen de fondos con los que cuenta. Además, ha recordado que desde la Comunidad se aportó a este programa un único millón de euros "al sector de jóvenes y nada para el sector preferente", del que forman parte personas con un grado alto de vulnerabilidad. "A nada que hubiese puesto otro millón se habría recibido el doble del Estado y no tendríamos que estar aquí ahora", ha zanjado.

UNA REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE VIVIENDA

Ante esto, han solicitado una reunión con el titular del área, David Pérez, y encuentros con los diputados de la Asamblea de Madrid que se encargan de las cuestiones relacionadas con vivienda. "En el caso de que no se llegue a una solución, iremos a la vía jurídica", ha planteado.

Chnaiker entiende que se debería solucionar la "falta de transparencia" del proceso, aumentar el presupuesto aportado por el Gobierno regional y el reconocimiento de aquellos que, a pesar de haber subsanado los errores "no han sido reconocidos como tales". Además de los tribunales, ha adelantado que continuarán con movilizaciones para visibilizar este conflicto.