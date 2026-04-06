La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid crece un 0,5% en marzo y gana 21.719 cotizantes

Archivo - Dos personas entran en la Oficina de Empleo de Moratalaz, a 27 de enero de 2022, en Moratalaz, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de marzo subió un 0,56% en relación al mes anterior, y ganó una media de 21.719 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este lunes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,99% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 112.598 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.879.420 personas.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 3.434.177 pertenecen al Régimen General, 441.542 son autónomos, 3.700 se inscriben en el Régimen del Mar y no cuenta con ningún cotizante en el del Carbón. Asimismo, 1.796 se inscriben en el sector agrario y 94.759 en el de servicios al hogar.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+1%) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de cara a la celebración de la Semana Santa.

El aumento del empleo el mes pasado es el mayor en un mes de marzo de toda la historia y sitúa el número de afiliados medios en cifra récord para este mes, con 21.882.147 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 21,9 millones de personas desde el día 16 al 30 de marzo.

En el último año, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la Seguridad Social ha ganado 524.501 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 80.274 afiliados (+0,4%), lo que llevó al sistema a superar por primera vez los 22 millones de ocupados, con un total de 22.010.532 cotizantes, 523.579 más que en marzo de 2025.

"Hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018. En menos de dos años hemos sumado dos millones de afiliados de media", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

LA HOSTELERÍA TIRA FUERTE DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 194.217 afiliados medios en marzo (+1,07%), hasta un total de 18,39 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 14.920 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.429.534 personas. En comparación con marzo de 2025, hay 40.286 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,2%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 79.701 nuevos ocupados (+2,3%), seguido de la hostelería, con 22.932 nuevos cotizantes (+1,6%), y de la construcción, que sumó 17.478 afiliados medios (+1,7%).

En contraste, destacaron los descensos mensuales de la ocupación en el comercio mayorista, con casi 13.500 afiliados menos (-0,5%), y en las actividades sanitarias, que perdieron 9.500 ocupados (-0,5%).