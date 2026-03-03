La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid sube un 0,3% en febrero y gana 12.806 cotizantes

Archivo - Entrada a una oficina del SEPE, a 4 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de febrero subió un 0,33% en relación al mes anterior, y ganó una media de 12.806 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,85% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 106.943 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.857.701 personas.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 3.414.338 pertenecen al Régimen General, 439.678 son autónomos, 3.685 se inscriben en el Régimen del Mar y no cuenta con ningún cotizante en el del Carbón. Asimismo, 1.966 se inscriben en el sector agrario y 93.286 en el de servicios al hogar.

La afiliación media subió en febrero en 15 comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Cataluña (+23.564 ocupados), Baleares (+13.539) y Madrid (+12.806).

Los únicos descensos mensuales del empleo se registraron en Castilla-La Mancha, que perdió 1.657 afiliados medios respecto a enero (-0,2%) y Extremadura, con 775 ocupados menos (-0,2%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 97.004 cotizantes en febrero respecto al mes anterior (+0,4%) impulsado por la educación y la hostelería, que sumaron entre ambos sectores más de 52.00 nuevos ocupados.

El aumento de febrero de este año es el menor en este mes desde 2023, cuando la afiliación media subió en casi 89.000 personas, pero, echando la vista más atrás, es el tercer repunte más pronunciado desde 2007, según ha destacado el Departamento registrado por Elma Saiz.

Tras el incremento de ocupados en el segundo mes del año, el número de afiliados medios se situó en máximo históricos para un mes de febrero, con 21.670.636 cotizantes.

En el último año, de febrero de 2025 a febrero de 2026, la Seguridad Social ha ganado 474.482 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,2%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 45.220 afiliados (+0,2%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 21.930.359 cotizantes. Esta cifra supera en más de dos millones a los ocupados contabilizados en diciembre de 2021, antes de la reforma laboral.

EDUCACIÓN Y HOSTELERÍA TIRAN DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 88.529 afiliados medios en febrero (+0,5%), hasta un total de 18,19 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 7.868 afiliados (+0,2%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.414.614 personas. En comparación con febrero de 2025, hay 37.468 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,1%).

Dentro del Régimen General, la educación protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 30.142 nuevos ocupados (+2,3%), seguido de la hostelería, con 22.932 nuevos cotizantes (+1,6%), y de la construcción, que sumó 17.478 afiliados medios (+1,7%).

En contraste, destacaron los descensos mensuales de la ocupación en el comercio mayorista, con casi 13.500 afiliados menos (-0,5%), y en las actividades sanitarias, que perdieron 9.500 ocupados (-0,5%).

Por su parte, en el Sistema Especial Agrario se produjeron 3.692 bajas (-0,5%) y en el del Hogar, 2.761 (-0,8%).

SUBE LA AFILIACIÓN MEDIA EN AMBOS SEXOS Y ENTRE LOS EXTRANJEROS

El ascenso de la afiliación media en febrero fue mayor entre los hombres, que ganaron 51.022 afiliados en el mes (+0,4%), situándose el total de varones ocupados en 11.413.388 trabajadores.

Por su parte, la afiliación femenina creció en febrero en 45.983 ocupadas, lo que llevó el total de mujeres cotizantes hasta la cifra de 10.257.248 afiliadas, con lo que ya acumula 13 meses consecutivos por encima de los 10 millones.

LA TEMPORALIDAD, EN EL 11,5%

En cuanto a la calidad del empleo, desde febrero de 2021 hay 4.716.953 ocupados más con contrato indefinido y 1.900.668 afiliados menos con contrato temporal.

"Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios", subraya el Ministerio, que apunta que el mayor incremento se ha producido entre los contratos indefinidos a tiempo completo, con 293.011 contratos más que hace un año. Por su parte, los contratos a tiempo parcial han aumentado en 62.311.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,5%, frente al 29,5% que suponía en febrero de 2019. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de 55 y más años, que tienen una tasa de temporalidad del 9%, cuando hace siete años tenían una superior al 21%", destaca Seguridad Social.