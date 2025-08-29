Agentes Forestales localizan un ejemplar de tortuga mediterránea en Torrelodones

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han localizado en el municipio de Torrelodones un ejemplar de tortuga mediterránea, conocida como 'Testudo hermanni' y catalogada como especie en peligro de extinción.

Los agentes han localizado este ejemplar gracias a la llamada de un ciudadano, y el animal se encuentra en buen estado y ha sido derivado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) para su total recuperación, según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112).

Esta especie normalmente habita en zonas costeras del Mediterráneo y en parte del interior de Grecia. Los ejemplares que habitan en España suelen hacerlo en Mallorca, Menorca y Cataluña, suelen medir entre 15 y 18 centímetros, su caparazón es de un amarillo intenso y su piel también del mismo color.