Agredido con un arma blanca un hombre de 30 años en Entrevías tras presenciar una pelea

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años fue agredido este viernes con un arma blanca cerca de la estación de Cercanías de Entrevías tras presenciar una pelea entre tres hombres, ha informado la Policía Nacional.

Los hechos sucedieron el viernes, sobre las 11.30 horas, cuando tres personas se estaban peleando con otra en la estación y vieron que otro les estaba mirando. El mismo se dio a la fuga pero fue alcanzado en la calle Vizconde de Arlesson, en el distrito de Puente de Vallecas.

Se trata de un hombre de nacionalidad siria de 30 años que fue herido en el esternón aunque las heridas no eran muy penetrantes. Esto se produjo el mismo día en que, en la misma calle y unas horas antes, un joven de 17 años fue asesinado tras ser atacado con un cuchillo.

Los hechos se produjeron en torno a las 15.00 horas cuando el menor, español de origen hondureño, recibió dos puñaladas en la espalda por parte de otro individuo que circulaba en patinete y se dio a la fuga.