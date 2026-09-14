Agricultores y ganaderos reclaman a la Comunidad un "plan de rescate" ante la "situación crítica" del sector primario

Archivo - Manifestantes se concentran con tractores en la Plaza de Cibeles, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). Convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Un - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Madrid (UPA Madrid) ha reclamado al Gobierno regional un "plan de rescate" para el sector primario ante la "situación crítica" que atraviesan los agricultores madrileños, especialmente los dedicados al cereal, debido al incremento de los costes y a unos precios que no cubren los costes de producción.

La organización agraria se reunió la semana pasada con los responsables de agricultura de la Comunidad de Madrid, encuentro en el que, según UPA, el Ejecutivo regional asumió una serie de compromisos para apoyar al sector y evitar el abandono de explotaciones, apunta la organización en un comunicado.

Entre las medidas anunciadas figura una partida de 1,2 millones de euros para los agricultores de cereal de la Comunidad de Madrid, que se sumaría a las ayudas del Gobierno central. Además, el Ejecutivo madrileño se comprometió a implantar una ayuda directa de 100 euros por hectárea para la campaña 2026-2027, con una dotación que ascendería a seis millones de euros para el conjunto de la región.

UPA Madrid había reclamado un plan de apoyos directos para los agricultores de secano ante la falta de rentabilidad de las explotaciones. La organización considera que estas medidas deben contribuir a evitar el abandono del campo y hacer frente también a la falta de relevo generacional.

Durante el encuentro, UPA solicitó asimismo a la Consejería de Agricultura que, junto con la Cámara Agraria, elabore un estudio de los costes de producción del cereal en la Comunidad de Madrid que sirva de referencia al sector y contribuya al correcto funcionamiento y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La organización planteó también la creación de una Lonja de Cereales de Madrid y la aplicación de la figura de la producción integrada en la región.

Otro de los asuntos abordados fueron los daños provocados por los conejos, que, según UPA, "han crecido notablemente", así como la limpieza de cauces y arroyos. Sobre esta última cuestión, los ayuntamientos y los agricultores a título individual podrán realizar estas labores previa solicitud a la Dirección General de Agricultura.

UPA Madrid ha defendido que el conjunto de medidas debe servir para evitar el abandono de explotaciones ante la falta de rentabilidad y de relevo generacional. "La situación es crítica, y el Gobierno de la Comunidad no puede quedarse de brazos cruzados", ha concluido la organización.