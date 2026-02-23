Agricultores madrileños se concentran el miércoles en Sol en contra del acuerdo UE-Mercosur y las políticas agrarias

El sector agrario madrileño se concentra el miércoles 25 de febrero a las 11 horas en Sol para protestar por el acuerdo comercial UE-Mercosur y las políticas agrarias - ASAJA MADRID

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector agrícola madrileño se concentrará el miércoles en la céntrica Puerta del Sol a las 11 horas como señal de protesta por las políticas agrarias, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y para denunciar "el impacto de los recortes" en la Política Agraria Común (PAC).

Las principales organizaciones del sector primario madrileño ya habían convocado esta concentración para finales de enero, si bien tuvo que ser cancelada por motivos meteorológicos. Ahora se prevé que en torno a un millar de personas, acompañadas de unos cinco tractores a nivel simbólico, trasladen sus quejas sobre la situación del campo.

La convocatoria está impulsada conjuntamente por ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas. Estas asociaciones agrarias de la región han hecho un llamamiento a la participación para pedir "no más gobiernos sordos ante los problemas del campo".

El acto concluirá con la entrega de tapas de degustación de cocido madrileño elaboradas con ingredientes de proximidad como gesto de reconocimiento y reivindicación del trabajo de agricultores y ganaderos de la región mediante uno de los "grandes emblemas gastronómicos" de la Comunidad de Madrid.

CONVOCATORIA SUSPENDIDA POR LA NEVADA

Las principales organizaciones del campo madrileño ya habían convocado esta misma concentración para finales de enero, si bien tuvo que ser suspendida por la nevada que el día anterior cayó sobre la región, especialmente en la zona norte y oeste, de la que provenían gran parte de los manifestantes.

Sin embargo, a pesar de la suspensión de aquella cita, los organizadores acudieron a la Puerta del Sol para reunirse allí con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y trasladarle algunas de sus principales quejas al respecto de la situación del campo.

Así, los agricultores madrileños alertaron de las trabas de una mayor burocracia, el peligro para el campo español que supone el acuerdo comercial UE-Mercosur, así como la PAC. A nivel regional, demandaron una mayor vigilancia sobre la fauna silvestre, especialmente por plagas de conejos, palomas y la amenaza de lobos.