Aguado se alegra de que "haya ganado el sentido común" para que los niños puedan salir de sus casas

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha celebrado este domingo que "haya ganado el sentido común" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le haya recogido el "guante" para que los niños puedan salir de sus casas a partir del próximo 27 de abril.

En una entrevista con 'Cuatro', recogida por Europa Press, Aguado ha indicado que esta propuesta no era solo suya sino también de otros líderes políticos nacionales y regionales, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o de otras organizaciones como el Defensor del Menor de Madrid o la ONU.

"Tiene todo el sentido que los menores a partir del 27 de abril salgan de forma controlada y no estén más entre cuatro paredes. Me alegro de que el presidente haya recogido el guante, no solo a mí, sino a una inmensa mayoría de padres", ha celebrado el vicepresidente autonómico.

Durante la reunión que está manteniendo Sánchez con los presidentes regionales, Aguado ha indicado que desde la Comunidad de Madrid no les van a trasladar ninguna propuesta concreta, ya que en el Consejo de Gobierno "no hubo ningún acuerdo". No obstante, el vicepresidente madrileño ha indicado que él se queda "con lo positivo" y es que los niños vayan a poder salir a la calle.

A partir de ahora, es el Gobierno de España el que tiene que decidir cómo, y en estos días irán perfilando esa propuesta, pero es algo que "no depende de las comunidades autónomas". "La responsabilidad de los españoles es ejemplar, cumpliendo las leyes y respetando el confinamiento y lo seremos sacando a nuestros hijos a la calle. Hay que ser más precavidos que nunca pero no tienen que paga el pato los niños", ha reiterado.

En este punto, ha insistido en que su propuesta sugería que los pudieran salir niños hasta los 14 años, una hora máximo al día, acompañado de un solo adulto y en las inmediaciones de la vivienda no más de un kilómetro. "No hubo acuerdo, y es lo que tiene un gobierno de coalición que en la mayoría de puntos te pones de acuerdo pero en este no. Por eso no hay una postura oficial sobre este asunto", ha sostenido.

No obstante, entiende que la propuesta que haga el Gobierno de España será "razonable" para que vayan saliendo los menores y luego, posteriormente, otros colectivos para que se vaya recuperando la actividad económica.