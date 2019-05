Aguado arremete contra Gabilondo por su pasado con Zapatero y el candidato del PSOE reivindica con orgullo su labor

Actualizado 20/05/2019 0:39:14 CET

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha recordado al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, que fue ministro de Educación en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que junto con él "arruinaron a todos los españoles", a lo que Gabilondo le ha respondido que se siente orgulloso de haber sido ministro.

En el primer debate electoral a cinco entre los candidatos a la Comunidad organizado por Telemadrid, Aguado ha comenzado su discurso arremetiendo directamente contra el candidato socialista en el bloque de Economía y Empleo, en el que le ha echado en cara que ha sido ministro de Zapatero "responsable de la ruina" que dejó a todos los españoles.

"Usted estuvo sentado en ese consejo de ministros que cada vez arruinaban más y más y ahora tiene como fiel escudero a Pedro Sánchez, que va a hacer lo mismo y va a ocultar un sablazo fiscal", ha criticado.

Así, le ha preguntado si después del 27 de mayo, pese a decir que no va a subir los impuestos a los madrileños, tiene preparado como Sánchez "un sablazo fiscal", después de "haber enseñado la patita con recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones". "Si gobierna agárrense la cartera, bastante tenemos como para aguantar cuatros años más de impuestos y subidas fiscales de la mano de Gabilondo y su socio Podemos 1 y Podemos 2", le ha dicho a los madrileños mirando a cámara.

Por su parte, Gabilondo le ha respondido que se siente "orgulloso de haber sido ministro del Gobierno de España" y le ha reprochado que no es el momento de abrir el debate sobre Zapatero, aunque le ha invitado a hacerlo en otro momento.

"Pido mesura para no convertir esto en una interpelación personal y no acabar abordando los intereses de los ciudadanos", ha lanzado el candidato del PSOE, quien ha defendido que durante su etapa de ministro logró colocar la educación en el centro y hubo más becas que en ninguna otra época.

Aguado, que ha centrado la mayor parte de su debate en atacar a su rival socialista, en la sección de Educación le ha preguntado qué dónde piensa dar el mayor "tajo", junto con Podemos que "forman un cóctel molotov" queriendo "eliminar la concertada". "No me gustan sus recetas, por eso quiero garantizar la libertad de elección", ha aseverado.

"POLÍTICA ESTÉRIL"

En este punto, el candidato de Ciudadanos ha mostrado una imagen en la que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, aparecen dándose la mano, en la puerta de la Monclia. Se ha referido al primero como el "cum fraude" y al otro como "el máster fake".

A su juicio, ambos no se reunieron para pactar un proyecto de educación, de financiación autonómica, sino de "taparse las vergüenzas" para que ni Casado ni la exministra Carmen Montón fueran a dar explicaciones a la comisión de investigación.

"Esa es la triste realidad y no sé si van a pedir ustedes perdón a los más de los 40.000 alumnos de la universidad pero yo sí les pido perdón porque sentí vergüenza ajena. Como esperemos a que PP y PSOE lideren reformas en la universidad podemos estar sentados", ha lanzado.

Gabilondo ha defendido que ha trabajado por la Educación y por la dimensión social cuando era ministro, aunque ahora algunos le tachen de "extremista" y ha señalado que hay que centrar las políticas para combatir la pobreza, que "en Madrid se sitúa en el 20 por ciento" y el 43 por ciento de los hogares tiene "dificultades para llegar a final de mes".

A este respecto, Aguado le ha llamado "experto" en hablar de pobreza pero le ha reprochado que "cuando hay que bajar al barrio y dar al botón es cuando se borra". "Cuatro años ha votado no a los presupuestos, la gratuidad de las escuelas infantiles. Una política estéril que si no hubiera sido por nosotros hubiera impedido que consiguiéramos avances en esta legislatura", le ha afeado.

Para Aguado a partir del 26 de mayo hay dos opciones, el gobierno de Gabilondo, el que "fue ministro de Zapatero y va de la mano con Sánchez de los populistas o un gobierno de Ciudadanos y de la bajada de impuestos".

"Señor Gabilondo, ya nos vamos conociendo", le ha dicho Aguado mientras mostraba una imagen de la bancada socialista en la Asamblea de Madrid aplaudiendo la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) "sobre el indulto a presos golpistas". "No, los que nos van conociendo son los ciudadanos. Yo ahí no estoy aplaudiendo", le ha replicado Gabilondo.

Por último, en el bloque de pactos, Gabilondo al ser preguntado sobre si aceptaría los apoyos de Ciudadanos para gobernar, pese a decir que no "excluye" a nadie y que hablará con todos, Aguado se ha adelantado para señalar a los moderadores del debate que esa circunstancia no iba a pasar y que le podrían hacer "otra pregunta".