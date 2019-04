Aguado asegura que en Cs Madrid "no ha habido irregularidades" en primarias: "Somos un partido transparente"

Publicado 01/04/2019 11:01:26 CET

El candidato de Cs cree que el "Sanchismo" ha llegado "a todas las esferas de poder" y no quiere que en la Comunidad "se cedan espacios al separatismo"

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha resaltado este lunes la labor que realiza la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos, al estar investigando las primarias celebradas en Castilla y León, y ha asegurado que en Madrid no ha habido "ninguna irregularidad" y que son un partido "transparente".

La Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos confirmó hace dos semanas el resultado de las primarias celebradas en la Comunidad de Madrid y otros territorios después de que algunos candidatos que perdieron en el proceso --hasta nueve-- solicitaran información sobre las mismas al entender que podía haber habido irregularidades, como ocurrió en Castilla y León.

En una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, Aguado, al ser preguntado por este asunto, ha indicado que se han realizado más de 300 primarias con este método y al haberse detectado la irregularidad en Castilla y León la Comisión de Garantías "lo solucionó en menos de 24 horas".

"Estamos muy satisfechos de que tengamos primarias y donde se detecten problemas actuar. Si hay prueba alguna practica irregular o algo ha salido mal para eso Ciudadanos es un partido transparente, hay partidos que apuestan directamente por no hacer primarias", ha sostenido.

Así, el candidato de la formación 'naranja' a la región ha incidido en que el Comité es "el que tiene que dar todas las explicaciones oportunas" y "en la Comunidad de Madrid y otras regiones no ha habido ningún tipo de irregularidad". "Todo lo que ha habido es mucha participación, los afiliados han querido dar su opinión y han permitido que haya personas al frente de cada proyecto, personas elegidas por las bases", ha resaltado.

EL PSOE ESTÁ "COLONIZADO" POR SÁNCHEZ

Por otro lado, en cuanto a si continúa con su decisión de no querer formar gobierno tras las elecciones con el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha asegurado que sí porque el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha colonizado al partido.

"Se ha empeñado en seguir por el mismo camino equivocado con sus socios preferentes como Bildu, entregando sus brazos al separatismo o Podemos. Nosotros no nos hemos movido del centro liberal y de mirar a Europa, pero no podemos hacernos responsables de las derivas separatistas", ha sostenido.

Aguado ha criticado que Gabilondo haya llegado a votar en la Asamblea de Madrid contra el rechazo del indulto a los políticos catalanes y "no ha levantado la mano ante todas las declaraciones" del secretario del PSC, Miquel Iceta.

"El Sanchismo ha llegado a todas las esferas de poder y no quiero que en la Comunidad se cedan espacios al separatismo porque Gabilondo no ha hecho nada que se salga de la línea de Sánchez. Esto no es un tema de programa, sino de principios", ha criticado.