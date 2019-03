Aguado asegura que si hubiera existido el Defensor del Denunciante de Corrupción que propone no habría Gürtel ni Púnica

Publicado 30/03/2019 14:46:29 CET

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este sábado que si en 2003, 2004 o 2005 hubiera existido la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción que propone en su programa electoral no habrían existido tramas como la Gürtel o la Púnica en la región.

Así lo ha indicado esta mañana durante el acto 'De Tapas con Aguado' en Villanueva del Pardillo, donde ha hablado del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, que revela pagos millonarios durante años de la Comunidad de Madrid a empresas de estas dos tramas corruptas.

"Llevamos muchos años conociendo todos los desmanes y los despilfarros que se han producido en la Comunidad de Madrid como consecuencia de los últimos gobiernos regionales. Esta información la conocemos porque fue Ciudadanos quien solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría y hemos conocido que había más de 100 millones de euros que se repartieron entre amiguetes, entre miembros del PP y empresas afines; y eso no puede ser, es intolerable que se gobierne así", ha dicho el también portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid.

Así, ha recordado que en muchas ocasiones ha defendido que en la Comunidad "no hace falta subir impuestos, sino que nos conformamos con que no se malverse y no se comparta entre amigos, que se hagan las cosas bien y con transparencia".

Y en esta línea Aguado ha propuesto en los 100 primeros días del Gobierno creará la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción política dentro de la Administración, para que los empleados públicos y funcionarios que detecten cualquier tipo de irregularidad puedan ponerlo en conocimiento de este órgano de forma confidencial y que sea esta oficina la que actúe pidiendo más información a la Consejería involucrada o acudiendo a la Fiscalía y denunciándolo.

"Si esta figura hubiera existido en 2003, 2004 y 2005 no habría Púnica o Gürtel y nos habríamos ahorrado esta imagen bochornosa de la Comunidad repartiendo dinero en comisiones, mordidas a empresarios corruptos o empresas afines. En esta legislatura PP y PSOE han votado en contra y ojalá la próxima legislatura tengamos mayoría para impulsar esta iniciativa", se ha comprometido.