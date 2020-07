Ayuso y Aguado reafirman su unidad: orgullosos de un Gobierno de "acción-reacción" que "vino sin instrucciones"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, han reafirmado este miércoles su compromiso de unidad, un año después de la formación del gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, mostrándose "orgullosos" de un Ejecutivo de "acción-reacción" que vino "sin manual de instrucciones".

En una rueda de prensa conjunta, en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, y bajo el lema 'Compromiso compartido', los dirigentes han rubricado un manifiesto con diez puntos ante, en palabras de la presidenta, un "momento de inestabilidad política, incertidumbre social y crisis económica".

Ambos han dado las gracias a los consejeros porque han demostrado "estar a la altura" frente a la crisis del coronavirus. Para la presidenta, han sido ejemplo de "seriedad, transparencia, eficacia, trabajo esforzado y soluciones ante los problemas".

"Nadie nos había explicado antes como funcionaban los gobiernos en coalición, porque es la primera vez que se hace algo parecido. Nadie nos había explicado que en mitad de la legislatura podía aparecer una pandemia como la que ha sucedido y aún así creo que es para estar orgullo y satisfecho de todos los miembros de este Gobierno", ha apuntado Aguado en un acto en el que han estado arropados por los diputados de PP y Ciudadanos en la Asamblea.

SE REQUIEREN "SOLUCIONES Y DIÁLOGO"

Ayuso ha tomado la palabra en primer lugar, y ha incidido en que "para responder a una sociedad que requiere soluciones", quienes forman el Gobierno de la Comunidad de Madrid reafirman su compromiso "de unidad imprescindible para afrontar los retos" que tendrán que afrontar.

Este fue, tal y como ha defendido, un compromiso "por la libertad, la defensa de la vida, de la ley, de la elección libre de centro sanitario o colegio" que busca "continuar con las fórmulas para continuar con los deseos de libertad de los madrileños en derechos".

Además, ha trasladado la decidida voluntad de abogar "por el entendimiento y el consenso" así como por impulsar el diálogo con todos los agentes sociales y formaciones políticas porque "España hoy más que nunca necesita acuerdos más allá de las siglas". La colaboración a la que obliga la pandemia, "que camina entre acuerdos y discrepancias", es lo que demandan los ciudadanos.

Por otra parte, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que se enfrentan a una "grave crisis económica", recordando que en Madrid se prevé una caída que podría llegar al 12,7 por ciento del PIB lo que se cifra en 30.000 millones de euros y sus consecuencias en el mercado laboral.

Para Ayuso, son datos "lo suficientemente preocupantes" para ser conscientes de que el trabajo solidario entre políticos y representantes de la sociedad civil es "la única fórmula para evitar el desastre".

APOYO A EL REY

La presidenta madrileña también ha puesto el foco en la monarquía parlamentaria, a su parecer, se asiste "a una ofensiva", un "ataque a El Rey que no es una demanda social sino el intento de algunos de imponer su modelo de Estado", lo que considera en estos momentos "una gran deslealtad". "Utilizar el miedo y la preocupación para cambiar el país por la puerta de atrás", ha criticado.

En este punto, ha sostenido que tanto PP como Ciudadanos ratifican su lealtad al Rey, subrayando "el gran valor de la unidad de España", y proclamando su "creencia en el diálogo, el respeto y la tolerancia que hicieron posible la Transición de 1978". "Madrid no es de nadie porque es de todos; el Rey no es de nadie porque es de todos. La Constitución no es de nadie porque es de todos", ha remarcado.

De cara al panorama político, Ayuso ha manifestado que "la debacle electoral que han sufrido los partidos del Gobierno central en las últimas elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco nos hacen temer una reacción que en nada ayudará ni a resolver los problemas que nos crea la pandemia, ni mucho menos a la reactivación económica que necesita España".

La jefa del Ejecutivo autonómico considera que hay "demasiados partidos que han dejado de querer a España, que obvian el derecho Constitucional a estudiar su idioma, su lengua, el español, en cualquier parte de su país, que buscan la desigualdad y división entre regiones, que pretenden enfrentamientos ideológicos que no tienen sentido en una España que debe ser plural y abierta".

"NO NOS HEMOS OLVIDADO DE NADIE"

Tras esto, Ayuso ha trasladado que PP y Ciudadanos se unieron hace un año porque es más lo que les une que lo que les separa y ha celebrado que, de hecho, ya se hayan cumplido el 78 por ciento de las 155 medidas que suscribieron.

Después de recordar los primeros meses al frente de la Comunidad, en los que se tuvieron que enfrentar a los incendios de Cadalso o las riadas en Arganda, llegó el Covid-19, al que según ha subrayado se enfrentaron y se enfrentan como un Gobierno de "acción-reacción", respondiendo a los problemas "con agilidad". "Hoy puedo decir, orgullosamente, que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid es un Gobierno en el que se puede confiar. No hemos olvidado a nadie", ha declarado.

De cara al futuro, ha centrado su objetivo en "la recuperación económica, la creación de empleo", basándose en el principio de no subir los impuestos y la "imprescindible" colaboración entre el sector público y el privado.

AGUADO AGRADECE UNO A UNO LA LABOR

Por su parte, Aguado ha hecho hincapié en que este Gobierno de coalición es "inédito" y que se ponía en marcha "sin ningún tipo de manual de instrucciones". "Las medidas suscritas hace un año estaban pensadas para consolidar el liderazgo económico y social de la Comunidad pero "de repente hubo un golpe encima de la mesa brutal, la pandemia", que cambió las prioridades", ha dicho a continuación.

En este punto, ha resaltado que pese a que nadie sabía cómo hacer frente a esta pandemia en la Comunidad han tenido "la suerte" de tener a una presidenta que ha sido capaz "de coordinar oda la labor del Gobierno" y de traer 22 aviones con material sanitario frente "al ataque feroz de la izquierda".

"Estoy orgulloso y satisfecho de haberla hecho presidenta, de que esté liderando este Consejo de Gobierno y de que hoy celebramos un año que espero que sea el primero de muchos otros que estén por llegar", ha trasladado.

En este punto, ha ido ensalzando a todos los consejeros del Gobierno regional, donde ha resaltado principalmente la labor del titular de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

Para Escudero, ha tenido palabras de "agradecimiento", al ser alguien que ha trabajado 16 horas diarias y ha hecho todo lo que podía pese a que se enfrentaba a gestionar una pandemia para la que "no hay vacuna".

Ha reconocido que tampoco se imaginaba lo duro que iba a irrumpir el virus en las residencias de mayores, un "verdadero drama" y una de "las peores experiencias" de su vida, por lo que ha mostrado "total respaldo de todo el Gobierno" a Reyero que "ha hecho todo lo que estaba en su mano para dar la mejor atención posible".

"Nos vimos obligados a tener que replantearnos muchas cosas para hacer frente a la pandemia y eso no se hizo con un libro de recetas ni con el sectarismo ni la obsesión con lo ideológico, sino con la experiencia profesional de cada uno de los consejeros y con sentido común", ha concluido.