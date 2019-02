Aguado cree que sería dar "un paso atrás" si se celebrase el Orgullo en la Casa de Campo, como propone Vox

Publicado 08/02/2019 13:45:42 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este viernes que sería "dar un paso atrás" si el Día del Orgullo se celebrase en la Casa de Campo, como propuso la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, porque consideraba que la capital se colapsa.

"No aprobaría que la llevaran a la Caso de Campo, me parecería dar un paso atrás, cuando no hay que esconder el Orgullo, sino todo lo contrario. Sigamos avanzando en defender los derechos, la realidad, la diversidad del colectivo LGTBi y eso pasa por darles protagonismo", ha defendido.

Ayer, Ciudadanos registró en la Cámara regional una Proposición No de Ley (PNL) por la que insta a la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, a declarar la 'Semana del Orgullo LGTBIQ de Madrid' como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Para el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, esto se trata de dar un "empujón más" a la fiesta del Orgullo, que sea considerada fiesta de interés turístico regional, para que después pueda ser también fiesta nacional.

"Conseguimos cuidar el elemento reivindicativo y ampliar el espectro y convertir esto en un elemento más de la marca Madrid de lo que queremos que siga siendo la Comunidad de Madrid y también señal de que merece la pena venir a Madrid para conocer una sociedad abierta que celebra el Orgullo", ha expuesto.