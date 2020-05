Aguado cree que "sería muy bueno" que Ayuso acudiera a la reunión con la oposición

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado este domingo que sería "muy bueno" que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acudiera mañana "si tiene un hueco en la agenda" a la reunión convocada con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid al ser "una nueva oportunidad" para el diálogo.

"Si Ayuso quiere iniciar diálogos, mañana mismo tiene una oportunidad. Buscamos entendernos con la oposición. Abrir tricheras ideológicas no aporta, no construye, no lo comparto", ha aseverado el portavoz del Gobierno regional en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

Sus afirmaciones se producen después de que Ayuso haya reconocido que no comparte cómo Aguado ha convocado mañana a los grupos cuando quiere que se apruebe primero el plan de recuperación de Madrid en el Consejo de Gobierno y tras ello, iniciar primero con Vox y luego con el resto de grupos una ronda de contactos.

Aguado ha querido aclarar que se lleva "bien" con la presidenta regional y con todos los miembros del Consejo de Gobierno, indicando que el Gobierno regional está "en el centro de todas las miradas" al haber detrás "muchos intereses de grupos de presión".

"Tengo una buena relación y nos llevamos bien", ha recalcado y ha insistido en que tienen "diferentes puntos de vista" al ser preguntado por qué no se alcanza un pacto en Madrid para la reconstrucción como si se ha alcanzado en el Ayuntamiento de Madrid entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

"Yo lo estoy intentado porque es lo que nos toca y lo hago por responsabilidad. El Gobierno de Madrid es sólido pero tenemos que ser capaces de ampliar los consensos", ha reseñado.

Tras ello, ha explicado que la semana pasada se preparó un plan con 30 medidas y quieren presentar ese paquete a los grupos parlamentarios en la Asamblea. "Todo lo que sea crispar el ambiente más lo que está sería un error", ha subrayado indicando seguidamente que va "a pelear" para que esas reuniones se produzcan.

Por ello, ha insistido en que "sería bueno" que Ayuso acudirá mañana a la reunión si "tiene un hueco en la agenda", afirmando que no les queda otra. "Mañana es una nueva oportunidad. Si vienen todos fantástico", ha dicho.

Asimismo, ha descartado "rotundamente" que vaya a apoyar un moción de censura contra Ayuso y ha manifestando que "quiere poner fin" a esta rumorología. "Hay mucho interés en sembrar dudas. Queremos llegar a un acuerdo con la oposición", ha dicho.

Por otro lado, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sanchez vuelva "a mirar para otra parte" al negar a Madrid flexibilizar algunas medidas en la Comunidad como eliminar las franjas horarias y permitir la apertura de los centros comerciales.

"Habrá que seguir insistiendo y pedir la semana que viene el pase definitivo a la fase 2 No está siendo sensible a nuestra realidad y que seamos capaces de avanzar de una forma segura. Hasta que no haya vacuna, no nos podemos quedar en nuestra casa", ha apostillado.