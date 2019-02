Aguado defiende a Villacís y cree que el resto de rivales la ven "muy fuerte" y quieren que "no lo siga siendo"

Actualizado 20/02/2019 14:04:47 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido este miércoles a la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que ayer "dio todas las explicaciones" con respecto a la sociedad y cree que esto se deriva de que el resto de partidos la ven como una rival "muy fuerte" y quieren que "no lo siga siendo".

Así lo ha expuesto Aguado en declaraciones a los periodistas tras visitar la Bodega Tinta Castiza en El Molar, al ser preguntado sobre que Villacís "ocultara" durante tres años la sociedad mercantil que administraba junto a su marido.

"Ya habló ayer y dio todas las explicaciones y presentó toda la documentación, quien quiera ver que ve y quien quiera entender que entienda. No hay nada irregular y no se puede ocultar nada cuando no eres propietario de esa sociedad. No soy partidario de intentar extender el ventilador y creo que Begoña explicó todo y esto es fruto de que estamos en elecciones, que Begoña está muy fuerte en el Ayuntamiento y hay intereses para que no lo siga siendo; pero va a ser la mejor alcaldesa de Madrid", ha aseverado.

Así, el también candidato a las primarias de Ciudadanos en la Comunidad ha asegurado que "no hay más caso que el que quieran generar los rivales políticos con la intención de desgastarla" y "hacerla daño", pero ha insistido en que "no hay nada detrás".