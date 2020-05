Aguado insiste en que Ayuso tiene "su estilo" pero que "más allá de las anécdotas" hay buena colaboración

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido en que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tiene "su estilo" pero que "más allá de anécdotas" hay buena colaboración entre ambos y en el equipo de Gobierno.

"Estoy a gusto, es mi socia de gobierno, llevamos ocho meses gobernando la Comunidad de Madrid. A pesar de esta epidemia bestial, el Gobierno está reaccionando bien, fuimos la primera Comunidad en tomar medidas drásticas. Esperemos que sigamos funcionando bien y superemos esta crisis cuanto antes", ha defendido Aguado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

En cuanto al "estilo" de Ayuso, tras la polémica de sus fotografías, el vicepresidente ha señalado que "cada uno tiene su estilo" y que lo respeta, pero que él está centrado en gobernar e intentar "hacerlo bien". "Trabajamos todos para hacer las cosas lo mejor posible. Más allá de anécdotas, la colaboración del Consejo de Gobierno es buena", ha aseverado.

En este punto, ha defendido que su Ejecutivo "ha dado una respuesta impecable", mostrándose todos "lealtad y respeto". "Los españoles no perdonarían que nos faltásemos al respeto. Más allá de discrepancias entre socios de gobierno, tiene que estar la unidad de un gobierno en un momento crítico. No vale quedarse en anécdotas, eso lo dejamos para otros", ha reiterado.

En cuanto a la situación de las residencias cree que el sistema "está pensado para dar asistencia, no para curar a los mayores", pero con una epidemia de estas características, están "desprotegidos". "No pasa solo aquí, pasa en todos los lados. El sistema residencial no está pensado para epidemias. Eso tendremos que cambiar. Habrá que diseñar residencias sociosanitarias, y no solo asistenciales ", ha reconocido el vicepresidente madrileño.

En otro orden de cosas, el dirigente y diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto ha afirmado que, en el contexto actual de la crisis del coronavirus, España no se puede permitir tener a un "payaso" como Pablo Iglesias de vicepresidente del Gobierno. A este respecto, Aguado no ha querido entrar a comentar "los tuits de compañeros de partido".

"En Cs tanto Marcos de Quinto como el resto de compañeros no vemos a Pablo Iglesias como santo de nuestra devoción. Que cada uno se haga una composición de lugar si en una situación como la actual es el vicepresidente que nos merecemos", ha concluido.