Aguado insiste en que no negociará con PSOE y se reunirá esta semana con Ayuso para solo "diseñar equipos" con PP

Publicado 28/05/2019 11:59:31 CET

"En el gobierno que quiero negociar solo habrá miembros del PP y Cs", asevera

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido en que no negociará gobierno con PSOE y que ya ha hablado con la candidata de los 'populares', Isabel Díaz Ayuso, con la que se reunirá esta semana porque solo quiere negociar y diseñar equipos con PP, dejando fuera a Vox y a los socialistas.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Aguado, al ser preguntado sobre si apoyaría un gobierno del PSOE ha indicado que ellos van a negociar con el PP, como dijeron durante toda la campaña electoral, que es el partido con el que mejor se entienden.

Sobre si apoyaría que Vox entrara en el gobierno, ha asegurado que tiene "un profundo respeto" por todos los partidos y votantes" pero que también tienen un compromiso con los madrileños que votaron a su partido.

"Y lo voy a mantener lo que dije en campaña, que voy a tender la mano al PP y es con ellos con los que voy a formar un programa de gobierno tan atractivo que los demás no puedan decir que no, y si dicen que no se lo tendrán que explicar a sus votantes. No tengo problema en hablar con todos los partidos pero vamos a negociar un acuerdo de gobierno con el PP y solo con el PP. En el gobierno que quiero negociar solo habrá miembros del PP y de Cs", ha aseverado.

En este punto, ha señalado que con Ayuso intercambió ayer algunas llamadas y han quedado para verse durante esta semana, donde negociarán y diseñarán equipos para trabajar cuanto antes, hablar de programas y en último lugar de consejerías.

En el caso de que la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, pudiera ser alcaldesa con el apoyo del PSOE, Aguado ha recordado que hoy se pone en marcha el comité de organización de gobiernos de su partido donde se decirán en cada ayuntamiento cuáles son las posibilidades de acuerdos y posibles coaliciones. En la ciudad de Madrid, ha asegurado, "será Begoña la que enmarque esa estrategia y defina cuál va a ser la línea a seguir".

Por último, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia se ha felicitado de que el partido 'naranja' sea "el que más crece en la Asamblea, un 50 por ciento más en número de escaños" y ha asegurado que en la Comunidad no va a gobernar el PSOE con Podemos. "No nos van a freír a impuestos. Ahora toca llegar a acuerdos con PP, para poner en marcha este programa de gobierno con nuevos objetivos y metas y no vamos a retroceder en libertades como quieren PSOE y Podemos", ha zanjado.