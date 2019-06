Aguado niega crisis interna en Cs: "Para eso están las de Podemos o las del PP"

Publicado 27/06/2019 9:57:30 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha negado este jueves que haya crisis internas dentro de su partido, tras las últimas voces discrepantes con la línea ideológica que se está llevando a cabo, y ha arremetido contra las que sí considera crisis, las de Podemos o las del PP.

Así lo ha indicado Aguado, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la decisión de abandonar el partido del que era portavoz en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido, Toni Roldán, por el giro estratégico dado pactando con Vox, entre otros que también discrepan con el presidente de Cs, Albert Rivera.

"A mí no me parece una crisis, para crisis las de Podemos o las del PP. Me parece que ha habido cuatro personas de 35 que forma la Ejecutiva nacional que no les gusta lo que prometimos en campaña y han decidido cambiar de postura, son compañeros de partido por los que tengo respeto pero nosotros vamos a ir hasta el final por respeto a nuestros votantes", ha sostenido.

A su juicio, es legítimo cambiar de postura y que haya debate pero ha asegurado que hace dos meses ya se votó no investir a Pedro Sánchez y que es ahora cuando ha decidido ir por otros derroteros.

En cuanto a si se abstendrían en la investidura de Sánchez, Aguado ha reiterado que no, porque el candidato socialista ya "ha elegido socio, que es Podemos" y a veces "pacta con los nacionalistas, no solo con Podemos".

"Nosotros fuimos el partido más claro de todos, dijimos que no íbamos a investir a Sánchez y vamos a ser fieles a la palabra dada y vamos a estar en la oposición porque no nos gusta el modelo de privilegios de Sánchez", ha zanjado.