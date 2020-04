Aguado no comparte "rifirrafes" entre administraciones y le preocupa que se retome actividad no esencial

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este viernes que no comparte "rifirrafes" entre las administraciones públicas y se ha mostrado preocupado por que se retome la actividad no esencial ya que no hay mascarillas para todos los ciudadanos.

Ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, difundió un comunicado de Ayuso en el que acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "atacar" a Madrid con "infundios" cuando ella ha sido "leal" pese a su "inoperancia".

Previamente, Sánchez dijo que los presidentes de Madrid, Murcia y Andalucía, todos del PP, no han comparecido en sus parlamentos desde el inicio de la crisis sanitaria y subrayó que la presidenta madrileña, contagiada de coronavirus, no comparece en sede parlamentaria desde el 11 de marzo.

"No comparto que estemos con rifirrafes ni a la gresca entre administraciones. No son momentos de echarnos los trastos a la cabeza. Lo que hizo Sánchez no está bien y muchas cosas de las que dijo no eran ciertas y es injusto hablar así de la Comunidad que fue la primera en tomar medidas de cara al Covid-19", ha reconocido Aguado en una entrevista con 'RNE', recogida por Europa Press.

No obstante, ha asegurado que por parte del Ejecutivo autonómico van a seguir intentándolo y construir "un marco de entendimiento". "Hemos conseguido 140 toneladas de material por nuestra cuenta y estamos haciendo de esto una batalla contra un virus, no contra un Gobierno", ha reiterado.

El vicepresidente autonómico sí se ha mostrado "preocupado" por el hecho de que a partir del próximo lunes se puedan retomar de nuevo las actividades no esenciales, ya que "no hay mascarillas suficientes" para todos los ciudadanos.

A su juicio, en otros países cuando se ha ganado la batalla al virus es prohibiendo salir a la población, y teme que al salir a trabajar "cientos de miles de personas" provoque dentro de diez días "un rebrote" y se acelere la curva de contagios.

En la Comunidad de Madrid, ha indicado que después de superarse el pico "crítico" de contagios, se ha notado que ha bajado la presencia de personas en urgencias y se ha reducido el número de camas ocupadas. "Estamos un poquito más aliviados con respecto a las urgencias. Las medidas de confinamiento están siendo útiles y hay que seguir dando la batalla", ha animado.

Ha recordado que en los dos aviones que han llegado a la región en los últimos días han supuesto un valor de 140 toneladas de mascarillas y guantes que han permitido descongestionar un poco el atasco. No obstante, ha alertado de que van a seguir necesitando material para contener el número de hospitalizados y fallecidos.