Aguado no tiene "ningún inconveniente" en sentarse con Vox antes del martes, día de elección de la Mesa

Publicado 07/06/2019 20:08:55 CET

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia autonómica, Ignacio Aguado, ha manifestado que no tiene "ningún inconveniente" en sentarse con la candidata de Vox, Rocío Monasterio, antes de este martes, fecha en la se elige la Mesa de la Asamblea de Madrid.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión que ha mantenido este mismo viernes con PP en la Cámara regional, Aguado ha insistido en que mantiene la misma posición que tuvo durante toda la campaña. "Estoy abierto a sentarme con todas las formaciones políticas que han tenido representación, por respeto a esa formación política y a sus votantes", ha apostillado.

Se sentará, no tiene "ningún inconveniente", con Monasterio, aunque es un tema que no ha tratado en su encuentro con los populares, dado que "habrá tiempo de cara a la Mesa" que es el próximo martes.

"Queda tiempo todavía para poder hablar con Vox, con la líder de Vox, y también con otros líderes políticos con los que todavía no he hablado", ha manifestado, para a continuación insistir en que se sentará "con todos", como hicieron en la pasada Legislatura. Pero, ha hecho hincapié en que, aunque está dispuesto, a día de hoy no hay ninguna reunión convocada.