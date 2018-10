Aguado pide a Gobierno central y Comunidad coordinación para que menores no acompañados no duerman "en colchonetas"

Publicado 19/10/2018 13:05:44 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid "coordinación" y más recursos" para que menores extranjeros no acompañados no tengan que estar "durmiendo en colchonetas" y garantizar que "cualquier persona" que llegue a la región sea atendida "en condiciones dignas".

Así lo ha expuesto Aguado en declaraciones a los periodistas en la visita a la feria Madrid Games Week, organizada por Ifema, al ser cuestionado sobre que el Ejecutivo haya rechazado las subvenciones a la Comunidad para la atención de estos menores.

"Hay falta de planificación; por parte del Gobierno regional se han visto desbordados pero eso también se suma a la falta de coordinación con el Gobierno de España y no se pueden lanzar mensajes buenistas, y abrir las fronteras sin panificar porque pasa esto: llegada de menores no acompañados donde no hay ni alojamientos ni planes educativos ni sanitarios y se les deja abandonados", ha lamentado.

En este sentido, el portavoz de la formación naranja ha instado a que hay que ser "capaces de garantizar que cualquier persona que venga a la Comunidad sea atendida en condiciones dignas".