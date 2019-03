Aguado se siente "orgulloso" del trabajo de Cs en esta Legislatura y seguirán "aprendiendo de los errores"

Publicado 25/03/2019 13:42:02 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y candidato de este partido a la Comunidad, Ignacio Aguado, ha señalado este lunes que se siente "orgulloso" de trabajo de su grupo parlamentario en esta Legislatura y ha asegurado que seguirán "aprendiendo de los errores" que hayan podido cometer.

En rueda de prensa en el Parlamento madrileño, Aguado ha hecho un balance de esta Legislatura en la que cree que su grupo ha hecho una labor "importante" desde el punto de vista "institucional, legislativo y presupuestario".

Para ellos "ha merecido la pena" esta Legislatura donde se han sacado un máster en actividad parlamentaria. "Veníamos de la sociedad civil y no teníamos experiencia política, ahora tenemos la misma experiencia profesional y política para gobernar la Comunidad y vamos a seguir aprendiendo de los errores que hayamos podido cometer ", ha defendido.

En este punto, ha recordado la anécdota del pasado noviembre de 2017 cuando su partido entregó ocho minutos tarde las enmiendas parciales para los Presupuestos de 2018, error del que se cerciorarán de que no vuelva a suceder para entregarlas en tiempo y en forma.

Así, desde el punto de vista institucional, el portavoz de Ciudadanos en la región ha celebrado que, a pesar de haber estado en minoría han conseguido dotar a la Comunidad de Madrid de "estabilidad", donde han generado durante cuatro años "certidumbre y seguridad jurídica, siendo capaces de impulsar reformas".

A su juicio, ha sido "difícil" poner fin "a la impunidad política con mayorías absolutas", pero a pesar de ello han podido exigir "dimisiones" hasta a cinco miembros del equipo del Gobierno regional y han podido conocer "la verdad" de algunos casos como el Canal de Isabel II, la Púnica o la Gurtel, "porque el Gobierno de turno no ha podido controlar las comisiones de investigación".

En cuanto al aspecto legislativo, Aguado lo ha tildado de "fructífero" ya que han sacado adelante 12 leyes como la de gratuidad de libros de texto, regular las profesiones deportivas, el nuevo Reglamento de la Asamblea, la de la Tutela de Adultos, o la ley de reforma de coordinación de policías locales.

"ORGULLOSO DE MIS DIPUTADOS"

"Ha sido una buena legislatura a nivel legislativo y hemos presentado 142 propuestas no de ley, de las que el 80 por ciento han salido adelante. Estoy orgulloso de mis 17 diputados y de su rendimiento alto y su labor", ha aseverado.

Además, ha destacado que han conseguido que se aprueben estos cuatro años los cuatro presupuestos consecutivos que este último ha superado los 20.000 millones de euros, con partidas destinadas a Sanidad con más de 800 millones de euros, en Educación, con 560 millones de euros y las políticas sociales han aumentado 438 millones de euros.

"PSOE y Podemos han votado en contra de todas estas subidas; mientras que mi grupo ha venido a hacer política útil no ha criticar al de enfrente y a intercabiarnos los balones", ha diferenciado.

No obstante, ha lamentado que muchas normativas referidas a los asuntos de regeneración democrática no hayan podido salir adelante como la Ley propuesta por la formación 'naranja' para que no se pudiera ostentar el cargo de alcalde y de diputado regional al mismo tiempo ni la limitación de mandatos o la figura del denunciante de corrupción política.