Aguado tacha de "inadmisible" que Comunidad y Ayuntamiento no se hayan reunido todavía para hablar de Madrid Central

Publicado 24/10/2018 13:11:18 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha tachado este miércoles de "inadmisible" que la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital no se hayan reunido todavía para hablar del proyecto Madrid Central.

A la entrada de los I Premios CEIM a las empresas, en declaraciones a los medios de comunicación, Aguado ha recordado que son muchos los que están preocupados porque "las personas que usan su coche para moverse por Madrid no tienen explicaciones suficientes".

Y es que Aguado ha criticado que ante este plan no ha habido consenso, ni se ha informado a los vecinos. Lo que sí ha primado, a su parecer, es la "absoluta descoordinación" entre el Gobierno regional y el Consistorio.

Desde Ciudadanos defenderán que se tomen una serie de medidas, que los comerciantes estén de acuerdo y cómodos y que las familias sepan que va a pasar, "especialmente en una fecha tan delicada como el Black Friday, a un mes de las Navidades".

Este plan puede suponer, según Aguado, "un efecto expulsión de las personas que acuden al centro porque no saben si van a poder acceder o no". "A mí eso me preocupa, frena la economía y los negocios y la vida del centro de Madrid", ha sostenido, al tiempo que ha defendido que desde su formación apuestan por "impulsar" la ciudad y convertirla en "una de las más vanguardistas de Europa".

En cuanto a la posibilidad de que la Comunidad lleve a los tribunales el proyecto, el portavoz de la formación 'naranja' ha señalado que es una decisión que corresponde al Gobierno regional pero apoyarán todo lo que "signifique paralizar el proyecto hasta que se cumplan una serie de condiciones". "Lo apoyaremos si la medida va a beneficiar a los madrileños", ha dicho.