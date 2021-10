Aguirre exige que no haya "más dilaciones indebidas" y se convoque cuanto antes el Congreso del PP de Madrid

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha exigido este viernes que no haya "más dilaciones indebidas" y se convoque cuanto antes el Congreso del PP de Madrid.

Lo ha trasladado ante los periodistas a su llegada a las reuniones de los órganos de dirección del PP de Madrid (Junta Directiva y Comité Regional) que se celebran este viernes en la sede del partido.

Aguirre ha explicado que dentro expondrá que no debe haber más "dilaciones indebidas" para la celebración del Congreso tanto al presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, como a la secretaria general, Ana Camíns, "personas que están encargadas de este partido desde hace bastante tiempo".

"Hay que tener en cuenta que tanto la ley de partidos políticos como los estatutos del partido dicen que no se pueden pasar más de cuatro años sin que se convoque el Congreso y que este partido fue condenado porque un afiliado recurrió la no convocatoria del Congreso en el 2015 y el Tribunal Supremo le dio la razón, porque dijo que los afiliados tienen que expresarse", ha señalado.

La exdirigente madrileña ha indicado que llevan ante esta situación "mucho tiempo" y por ello ha reiterado su critica a que se quiera dilatar "aún más" cuando no se celebra un Congreso desde el 2017, cuando tan solo un año después la expresidenta Cristina Cifuentes dimitió.

"Nosotros no convocamos el Congreso, lo tiene que convocar la Nacional. Va a quedar claro el sentir de la Junta Directiva, que ya cuatro años son suficientes para que sean elegidos", ha declarado.

A su parecer, "hay un problema que debe estar en la mente de todos y es que en 2011" gobernaron "prácticamente todas las alcaldías de las ciudades más importantes de Madrid" pero en este momento no es así y hay que nombrar candidatos de cara a 2023. Para Aguirre, "no puede ser que no tengan ni siquiera un año para poder hacer campaña y presentarse ante los electores".

La exdirigente regional ha negado que haya ninguna crisis interna, sino que considera que hay "un funcionamiento democráticos de los partidos que exige" que se haga a tiempo los congresos.