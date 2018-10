Aguirre reconoce que Rato le da "mucha pena": "No sé si las cárceles están para 90.000 euros"

Actualizado 05/10/2018 16:35:46 CET

Dice que no intervino en su elección como presidente de Caja Madrid

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha reconocido este viernes que el expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato le da "mucha pena" tras confirmar el Tribunal Supremo su entrada en prisión por las 'Tarjetas Black', una decisión ante la que se pregunta "si las cárceles están para 90.000 euros".

Así lo ha dicho en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, en la que se ha pronunciado sobre la situación procesal del que fuera presidente de Caja Madrid, una elección de la que ha dicho que no tuvo "ninguna" intervención.

"Esta sentencia da mucha pena.... por 90.000 euros. No sé si las cárceles están para 90.000 euros. Me da mucha pena. Es un dinero que se ha devuelto. Lo ha devuelto, igual que otros muchos", ha subrayado agregando que pese a su oposición al fallo judicial respeta "las resoluciones" de la Justicia.

Preguntada sobre si el PP tiene que hacer autocrítica por este asunto, ha insistido en que cree que este tema no es "para hablar del PP" afirmando que ella, como presidenta regional, "no tuvo ninguna intervención".

"Yo no quería poner a nadie. Había una Ley para ser presidente de Caja Madrid y tenían que estar de acuerdo todos. Y a esos, en su momento, les pareció muy bien, al igual que la salida a Bolsa", ha recordado.

Tras ello, ha señalado que ella lleva muchos años diciendo que las cajas, que funcionaban como bancos, no tenían sentido que estuvieran, que no vendieran acciones", ha concluido.

SITUACIÓN EN CATALUÑA

También se le ha puesto sobre la mesa el tema de Cataluña, un asunto sobre el que ha opinado igual que Pablo Casado al afirmar que cuando se aplicó el artículo 155 con Mariano Rajoy en el Gobierno se "equivocaron --en su partido-- al pretender hacerlo con el consenso de todos".

"No pudimos, yo creo, atajar, lo que era la siembra del golpe de Estado que luego se dio. El resultado no ha sido el que yo creo que tenía que haber sido. No sé si estamos peor que el año pasado, pero desde luego no estamos mejor", ha apostillado.

Además, ha apoyado las palabras de José María Aznar en relación en que su afirmación sobre que la situación es "insostenible". Para Aguirre "una verdad como un templo" y ha dicho que le parece "disparatado" lo que dice el ministro de Fomento y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, acerca de que la situación le "parece que es normal".

"A mí no me parece normal lo que ocurre en Cataluña. Un Parlamento que está cerrado en verano y que abre para contravenir lo que dice un juez. Las Leyes están para cumplirse porque --ellos-- actúan contra el interés de España. Y hay que aplicar --el 155-- en Educación, en medios y en Seguridad", ha dicho.

Tras responder a las preguntas de la entrevista, Aguirre se ha enzarzado con la presentadora tras acusar al programa de "ir contra el PP" y finalmente ha abandonado el programa en directo. Este ha sido el momento:

Esperanza Aguirre abandona en directo un programa de Telemadrid tras enfrentarse a la presentadora por tener "una escaleta anti PP" https://t.co/9v1NdJhGrS pic.twitter.com/kYSs8JLPDC — Europa Press (@europapress) October 5, 2018

Vídeo cedido por Telemadrid