Ahora Madrid acusa a Ibarrola de no saber hacer oposición tras criticar su centro de atención a víctimas

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ahora Madrid ha señalado este lunes que la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, "se ha hecho un lío o ha tenido que hacer algo de oposición a la medida y no ha sabido cómo" al criticar su centro de atención a las víctimas de violencia sexual.

Ibarrola ha arremetido contra el anuncio que hizo la semana pasada el Ayuntamiento de Madrid sobre la puesta en marcha del primer centro en España de crisis para la atención de víctimas de violencia sexual, al entender que dicho centro contempla unos "cauces de atención que ya existen".

La consejera ha admitido sentirse sorprendida con este anuncio porque, según ha explicado, el año pasado la Comunidad firmó un acuerdo con el Colegio de Procuradores mediante el cual se aprobó una subvención para asignar este representante a la mujer que denuncia malos tratos "antes de que la ley considere que sea preceptivo" y para que no tenga que ir al juzgado.

Por su parte, Ahora Madrid a través de su cuenta de Twitter ha abierto un hilo "explicativo" sobre las novedades de este centro. "Primera confusión: No se trata de un centro de atención a víctimas de violencia de género, aunque con las denuncias en aumento no estaría de más aumentar el presupuesto ¿no? Es un centro que atiende agresiones sexuales. Ambas son consecuencia del machismo, pero no es lo mismo", le han expuesto.

Asimismo, han señalado que como anunció la delegada de Políticas de Género y Diversidad del Consistorio, Celia Mayer, el centro es de atención inmediata y se va a coordinar con el CIMASCAM de la Comunidad. "No es un recurso sustitutorio, sino complementario. ¿La mayor diferencia? abre 24/7, porque es para atención in-me-dia-ta", reiteran.

Por ello, Ahora Madrid tilda su modelo de "novedoso", porque "será un equipo interdisciplinar quien atienda desde un principio". Habrá una enfermera, una psicóloga, equipo jurídico, por supuesto con perspectiva de género, "uno similar al sistema que ya funciona en Inglaterra".

"Con todo esto en mente, poco tiene que ver con que la Comunidad provea un procurador para acompañar a las víctimas de violencia de género. La consejera se ha hecho un lío. Bueno, o tenía que hacer algo de oposición a la medida y no ha sabido cómo", ha ironizado.