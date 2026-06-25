Ahorramas impulsa su crecimiento con una nueva apertura en Getafe y la renovación de dos supermercados - AHORRAMAS

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas ha inaugurado este miércoles un nuevo supermercado en Getafe y ha reabierto simultáneamente su establecimiento de Marchamalo, Guadalajara, dentro de su plan de expansión y modernización de la red de tiendas.

Según recoge la cadena en un comunicado, estas dos actuaciones se suman a la reapertura del supermercado de Serranillos del Valle, llevada a cabo el pasado 18 de junio en Madrid, "reforzando la apuesta de la compañía por la renovación continua de sus puntos de venta y la mejora de la experiencia de compra de sus clientes".

El nuevo supermercado de Getafe, ubicado en la calle Doña Placer de mi Vida, 2, cuenta con una sala de ventas de 1.521 m2 y ofrece las secciones habituales de alimentación, carnicería, pollería, charcutería, frutería, pescadería, panadería, droguería y bazar. El establecimiento está atendido por un equipo de 50 profesionales y dispone de servicio de compra a domicilio, Amazon Locker, cinco cajas convencionales y tres cajas de autocobro.

Además, cuenta con un aparcamiento de 157 plazas distribuidas entre una zona exterior con 111 plazas, de las cuales cuatro son adaptadas para personas con movilidad reducida y tres disponen de puntos de recarga para vehículos eléctricos, y una zona interior con 46 plazas, entre las que se incluyen otras cuatro plazas adaptadas y tres equipadas con cargadores para vehículos eléctricos.

Por su parte, el supermercado de Marchamalo, Guadalajara, ubicado en la Avenida de Castilla-La Mancha, 2, ha reabierto este miércoles tras su renovación como mercado. El establecimiento cuenta con una sala de ventas de 1.312 m2 y también ofrece secciones de alimentación, carnicería, pollería, charcutería, frutería, pescadería, panadería, droguería, bazar y cosmética.

Dispone además de servicio a domicilio, Amazon Locker, cinco cajas convencionales y tres de autocobro, así como un aparcamiento con un total de 88 plazas, con 25 plazas en zona exterior, una de ellas adaptada, y 63 plazas en zona interior, donde se incluye una plaza adaptada y cuatro equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

TIENDA ECOEFICIENTE

El nuevo supermercado de Getafe ha sido desarrollado bajo el modelo de tienda ecoeficiente de la compañía, incorporando soluciones orientadas a la reducción del consumo energético y la optimización de recursos.

Entre las principales medidas destacan la instalación de más de 150 kW de energía solar fotovoltaica, sistemas de frío y climatización con gases naturales, iluminación LED con sistema de regulación DALI y un sistema de gestión BMS para la optimización de las instalaciones.

Asimismo, dispone de sistemas de agua caliente sanitaria con recuperación de calor, hornos de última generación de alta eficiencia y tres puntos de recarga para vehículos eléctricos. El edificio cuenta con certificación de eficiencia energética Clase A, que acredita su alto rendimiento energético y bajo impacto ambiental.

REAPERTURA EN SERRANILLOS DEL VALLE

Como parte de este mismo proceso de renovación de la red de tiendas, el pasado 18 de junio Ahorramas reabrió su supermercado en la calle de los Magnolios, 1, en Serranillos del Valle, Madrid, tras su modernización. El establecimiento cuenta con una sala de ventas de 1.229 m2 y ofrece las secciones de alimentación, carnicería, pollería, charcutería, frutería, pescadería, panadería, droguería, bazar y cosmética.

También dispone de servicio a domicilio, Amazon Locker, cinco cajas convencionales y tres de autocobro, así como un aparcamiento con un total de 110 plazas, distribuidas entre 18 plazas exteriores, una de ellas adaptada y cuatro con puntos de recarga para vehículos eléctricos, y 92 plazas interiores, con dos plazas adaptadas.