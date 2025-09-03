Ahorramas patrocina por primera vez el Escenario Bosque del festival Jardín de las Delicias

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ahorramas, la empresa de distribución alimentaria y especialista en producto fresco de calidad, será por primera vez patrocinador del festival Jardín de las Delicias con el patrocinio del Escenario Bosque, un espacio destinado a los artistas españoles más noveles.

Este apoyo se enmarca dentro de 'Alimentando El Futuro', el programa de la compañía que busca promover un estilo de vida saludable, ha informado la cadena de supermercados en un comunicado.

Después de casi tres años de andadura, la iniciativa crece abarcando nuevos territorios, en este caso, la música. Ahorramas pone así el foco "en los talentos emergentes, apostando por la cultura y las nuevas generaciones de artistas" del país.

La 6ª edición de Jardín de las Delicias tendrá lugar el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre en la Universidad Complutense de Madrid. El evento, que se ha consolidado como una de las citas musicales más relevantes de final de verano, reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional junto a voces emergentes.