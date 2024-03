Albert cree que Montero "ha cometido un delito" por "revelar datos" de la pareja de Ayuso: "Es información reservada"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha asegurado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha cometido un delito por revelar los datos particulares" de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha manifestado este viernes en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, tras conocerse que el equipo jurídico de la pareja de Ayuso está preparando una querella contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por revelación de secretos, tras conocerse públicamente algunos de sus datos fiscales.

Además, está estudiando una querella contra la Fiscalía de Madrid por la nota de prensa emitida este jueves donde exponía aclaraciones sobre la denuncia contra él por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental y contra la inspectora de la Agencia Tributaria por revelación de secretos, según ha adelantado la 'cadena COPE' y han confirmado a Europa Press fuentes del entorno de González, que inciden en que todo ello conlleva penas de cárcel.

"Creo que es lo que tiene que hacer. No puede ser que los derechos de un particular se vean completamente menoscabados simplemente porque eres la pareja de alguien. Si no hay esto, es que no existe el Estado de Derecho", ha aseverado la consejero.

Albert ha señalado que "una de las razones fundamentales que se defienden siempre en la Agencia Tributaria es que los datos son absolutamente privados". En este sentido, ha defendido que "si te hacen una inspección fiscal o cualquier otro tipo de actuación, la información tiene que estar reservada".

"Creo que la señora Montero es plenamente consciente de que ha metido la pata y que ha revelado unos datos que nunca debió decir ni antes ni después. Va a tener que responder por eso porque hay un delito que conlleva a cárcel", ha apuntado.