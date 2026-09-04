Alcalá de Henares abrirá su patrimonio los días 11 y 12 de septiembre con música, teatro, danza y visitas nocturnas

Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares - EUROPA PRESS

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Henares celebrará los días 11 y 12 de septiembre 'Las Noches del Patrimonio', una programación que convertirá monumentos, museos, calles y espacios históricos de la ciudad complutense en escenarios para conciertos, teatro, danza contemporánea, talleres y visitas guiadas.

La iniciativa se enmarca en 'La Noche del Patrimonio', la cita cultural organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y celebrada de manera simultánea en las 15 localidades españolas incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En concreto, la programación alcalaína se articulará en torno a los apartados Vive Patrimonio, Abierto Patrimonio y Escena Patrimonio, con propuestas dirigidas a diferentes públicos y actividades accesibles para personas con movilidad reducida.

Entre las citas musicales se encuentra el concierto que ofrecerá la Schola Cantorum de Alcalá de Henares el 11 de septiembre, a las 21.30 horas, en las Ruinas de Santa María. La formación modificará para la ocasión su repertorio habitual con un recorrido por conocidas bandas sonoras cinematográficas de distintas épocas.

Por su parte, la Iglesia del Hospital de Antezana acogerá el día 12, a las 20.30, una actividad musical a la luz de las velas, mientras que la Capilla de San Ildefonso será escenario del Festival Internacional de Plectro. Allí actuarán la Camerata Da Vinci, el 11 de septiembre, y el dúo alemán formado por Gertrud Weyhofen y Thorsten Drücker, el día 12.

La Huerta del Obispo se sumará a la programación cultural con los Conciertos de la Muralla, que llevarán a Valeria Castro a este espacio el 11 de septiembre y a Miguel Ríos el día 12, ambos a las 21 horas. Las entradas para estas dos actuaciones se encuentran a la venta a través de la página web del ciclo.

En el apartado teatral, las Ruinas de Santa María albergarán el 12 de septiembre, a las 20.30 horas, 'Hippolytus y Laetitia', una propuesta de Teatro Independiente Alcalaíno compuesta por dos comedias ambientadas en la ciudad romana de Complutum.

Ese mismo día, a las 22 horas, el recorrido entre la calle Libreros y la plaza de Cervantes acogerá 'Drak Flama', de Teatrapo Producciones. El espectáculo combinará técnicas circenses, elementos de fuego, un gran dragón y una puesta en escena de inspiración medieval.

ACTIVIDADES FAMILIARES Y TRADICIONES LOCALES

Las actividades para las familias incluirán una sesión de narración oral de Légolas, el 11 de septiembre a las 19 horas, en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, así como un taller de danza familiar impartido por Ana Erdozain y Alba González, previsto para el día 12.

También se celebrará el taller 'El patrimonio de Alcalá entre moldes y barro', organizado por la Asociación Cultural Alcaller Complutense. La actividad permitirá a los participantes reproducir elementos del patrimonio local mediante técnicas artesanales y tendrá lugar el 11 de septiembre en el LabCrea-Centro Sociocultural Gilitos, con inscripción previa.

De su lado, la Banda Sinfónica Complutense protagonizará el día 12, a las 21 horas, un pasacalles desde la plaza de los Santos Niños hasta la plaza de Cervantes, pasando por la calle Mayor. Durante esa jornada, la plaza de Cervantes acogerá además la XI edición de VespAlcalá, con una exposición de scooters clásicas.

El Antiguo Hospital de Santa María la Rica será asimismo escenario de la pieza de danza contemporánea 'Cuerpo de Tiempo', dirigida por Pau Arán Gimeno, y albergará durante ambas jornadas la XXXIII Muestra Internacional de las Artes del Humor, dedicada en esta edición a la lucha contra el tabaquismo.

APERTURA NOCTURNA DE MUSEOS Y MONUMENTOS

Dentro del programa 'Abierto Patrimonio', varios de los principales recursos culturales y turísticos de Alcalá ampliarán sus horarios el 12 de septiembre. La Capilla del Oidor y el Museo Casa Natal de Cervantes permanecerán abiertos hasta la medianoche, al igual que el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid.

La Torre de Santa María podrá visitarse de 11 a 14 horas y de 16 a medianoche. Ese mismo horario tendrán Complutum, la Casa de Hippolytus y el Antiquarium.

La oferta se completará con las visitas guiadas 'Rutas y leyendas de Alcalá', 'Alcalá y San Ignacio de Loyola' y 'Descubre Alcalá de noche'. Algunas de estas propuestas requieren inscripción previa a través de la Oficina de Turismo.

También se organizarán recorridos dedicados al economista Earl Jefferson Hamilton en el Hospital de Antezana, visitas a la sala histórica de la Sociedad de Condueños y a la Escalera Monumental de las Escolapias, así como recorridos por la Sala Museográfica de la Brigada Paracaidista (BRIPAC).

DANZA CONTEMPORÁNEA EN EL CORRAL DE COMEDIAS

El Corral de Comedias acogerá, dentro del IX Festival Escena Patrimonio, dos propuestas de la compañía Cienfuegosdanza. El 11 de septiembre se representará 'Emigradas-Loca', una obra sobre los miedos, estereotipos y mandatos heredados que condicionan la identidad.

El día 12 llegará 'Emigradas-La Lunares', una creación en la que el cuerpo funciona como una memoria cambiante y el personaje transita desde la opresión hasta la afirmación personal. Ambos espectáculos serán gratuitos, previa recogida de invitaciones en taquilla desde una hora antes de cada función.

La Noche del Patrimonio nació en 2018, coincidiendo con el 25 aniversario del GCPHE, y reúne cada año a Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.