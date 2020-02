Alcalde acusa a Comunidad de no dar toda la información sobre el cierre de la estación de Hospital del Henares

Publicado 05/02/2020 13:40:16 CET

Ángel Viveros (PSOE) que haya ocurrido algo "grave" que pueda suponer "un riesgo evidente en los usuarios"

COSLADA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE), ha asegurado este miércoles que la Comunidad de Madrid no les ha desvelado "la gravedad de lo que ha ocurrido en la estación de Metro del Hospital del Henares", motivo que llevará a mantenerla cerrada entre diez y doce meses.

En una rueda de prensa de urgencia, el regidor cosladeño ha explicado que la viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad se puso en contacto con él a las 23:31 horas de ayer para comunicarle que se interrumpía el servicio entre las estaciones de Henares y Hospital del Henares "para acometer unas obras de manera urgente".

El alcalde ha afirmado que durante la reunión el pasado lunes con el consejero de Transportes de la Comunidad, Ángel Garrido, "no se comentó nada sobre este cierre". "O nos ocultaron información o ha surgido algo de tal gravedad que han tenido que tomar una decisión urgente en un periodo tan breve de tiempo", ha criticado.

En este sentido, Viveros ha asegurado que le trasladó a la viceconsejera la necesidad de conocer "la verdad para informar a los vecinos". "O no supo, o no quiso decirme; lo único que hemos podido saber es que el periodo de cierre será entre 10 y 12 meses, por lo que no parece un parche ni sabemos el coste que va a tener", ha agregado.

POSIBLE RIESGO

Ángel Viveros ha sido contundente al afirmar que les preocupa "muy seriamente" la situación del Metro en los municipios de Coslada y San Fernando porque entienden que pudiera haber "un riesgo evidente en los usuarios de este transporte público".

Además, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dé explicaciones de lo que está pasando y les saque "de la duda de lo que está ocurriendo".

El primer edil cosladeño ha subrayado "el trastorno que este cierre puede originar para los vecinos, sobre todo los más mayores, que tendrán que bajar en la estación de Henares para coger otro transporte, con el perjuicio que eso conlleva".

EMPRENDER ACCIONES

Ante ello, Viveros ha adelantado que emprenderán "todas las acciones que estén en su mano, tanto a nivel local como en la Asamblea de Madrid y solicitar toda la documentación precisa".

Al mismo tiempo, ha anunciado que programará una reunión con el alcalde de San Fernando de Henares y el consejero de Transportes de la Comunidad, para que éste les dé "todas las explicaciones que los vecinos necesitan, porque ellos deben de conocer la verdad de si se están corriendo un riesgo".

"Esta es una deslealtad más del gobierno de la Comunidad de Madrid porque no hace ni 48 horas que estuvimos hablando con el consejero de Transportes, reunión en la que se llegó a un compromiso firme de tener una buena comunicación, cosa que no ha pasado porque antes de enterarme por la Comunidad ya se había publicado en Redes Sociales", ha detallado.