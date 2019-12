El traslado de residuos a Valdemingómez está "siendo positivo", según el alcalde de Alcalá

Publicado 30/12/2019 13:16:25 CET

Asegura que se trabaja con celeridad para que la planta de Loeches esté lista "en un año" y ve necesario que la Comunidad realice un estudio urgente sobre la situación de las otras dos mancomunidades de residuos

ALCALÁ DE HENARES, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez Palacios, ha asegurado este lunes que el traslado de los residuos de la comarca a la planta de Valdemingómez desde el sábado está siendo "muy positivo" y espera firmar el convenio con el Ayuntamiento de Madrid en las próximas semanas.

El regidor complutense ha explicado que esta solución supone que lleguen a la planta madrileña un 15 por ciento más de residuos. "No se trata de duplicar su capacidad, como hubiera supuesto si nos hubiéramos ido a Toledo, y solo durante un año. Esa era la llamada a la solidaridad que hicimos y ahora agradecemos", ha recalcado.

Rodríguez Palacios también ha apuntado que a partir de ahora se va a hacer un fraccionamiento previo de los residuos en un planta auxiliar que han construido en la últimas semanas en Alcalá para luego enviar en unos 50 o 60 camiones en horas valles (a partir de las 12 de la mañana) la basura previamente clasificada a Valdemingómez, frente a los 150 camiones que hasta ahora entraban todos los días en el vertedero comarcal.

"Hemos entrado en una operativa que va a servir para ver nuestra capacidad técnica. Estos dos meses son de prueba. El resultado de estos tres días han sido muy positivas y se están cumpliendo todas las condiciones con el Ayuntamiento de Madrid. Y esperamos firmar con ellos un convenio en las próximas semanas para comprobar que todo funciona y se puede llevar a cabo con todas las garantías técnicas y ambientales posibles. No va a haber problemas para firmar el convenio. Han venido técnicos del Ayuntamiento para ver todo el operativo y todo se está cuadrando bien", ha manifestado.

El primer edil complutense ha destacado que con el convenio que se firme la Mancomunidad pagará 30,2 euros por tonelada de residuos que entre a Valdemingómez, de la que ha resaltado que es la planta de tratamiento de residuos más moderna de la región, que desde la perspectiva ambiental supondrá que una gran parte de las 200.000 toneladas que se enterraban hasta ahora en Alcalá se van a poder reciclar y recuperar.

El presidente de la Mancomunidad del Este ha indicado que por otro lado se está continuando con el sellado del cuarto y quinto vaso del vertedero de Alcalá, para lo que está trabajando maquinaria pesada en las laderas y en la cumbre. Además, ha afirmado que se está trabajando "a máxima velocidad, doblando turnos" para que la planta de Loeches esté lista en un año. "Es de interés de todos para que haya una solución lo antes posible. Ni un kilogramo de residuos del Este va a ser incinerado", ha prometido.

"QUEREMOS QUE LA COMUNIDAD SE IMPLIQUE"

Javier Rodríguez Palacios considera que ha llegado el momento de "mirar hacia adelante, de que las nuevas administraciones lleguen a alcanzar acuerdos", por lo que ha tendido la mano de los 31 municipios del Este para que, como ha solicitado el Consistorio matritense, la Comunidad realice un estudio urgente sobre la situación de las otras dos mancomunidades de residuos.

De hecho, ha pedido que el Gobierno regional ejerza sus competencias en esta materia. "Discrepamos que diga que no tiene ninguna, porque queremos que esto no se repita en el Sur y en el Norte. Estamos con el Ayuntamiento de Madrid de que haya una mayor organización de las operativas y recursos. Queremos que la Comunidad se implique en este sentido. Debe responsabilizarse y si hasta el momento no es posible pedimos al Gobierno regional que desarrolle esas herramientas, como lo hacen otras comunidades. No queremos que se repasen los errores del pasado para que no se produzcan situaciones límites como ha pasado aquí", ha pedido el alcalde.

Respecto a los posibles recursos judiciales anunciados por Más Madrid y asociaciones vecinales de Vallecas y petición de información a la Unión Europa avanzada por Más País, Rodríguez Palacios ha respondido que están "tranquilos" porque "conocen la legalidad". Además, ha mostrado su "total comprensión" con los vecinos de Vallecas porque "tienen todo el derecho del mundo a quejarse porque no es su función ser políticos".

En cambio, ha manifestado su "total discrepancia" con la diputada de Equo, Inés Sabanés, por criticar una decisión similar a la que ella tomó en 2018 cuando dejó entrar a Valdemingómez las basuras de Rivas y Arganda.

"No hablamos de una cuestión de fondo, sino de volumen, pero no deja de ser cierto que el volumen de residuos de Arganda y Rivas en estos cuatro años es el equivalente del que se va a procesar a lo largo del año en toda la Mancomunidad del Este. Por tanto, Más País debería reflexionar sobre la coherencia y la demagogia, que no tiene muy claro a la hora de actuar Inés Sabanés", ha concluido el alcalde de Alcalá.