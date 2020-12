Alcalde Fuenlabrada cree que José Manuel Franco es "de lo más indicado" como candidato PSOE en caso adelanto electoral

FUENLABRADA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha asegurado este lunes que el secretario general del PSOE en Madrid y delegado del Gobierno, José Manuel Franco, le parece "una persona de lo más indicado" para encabezar una eventual candidatura socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en caso de que hubiera adelanto electoral y siempre que decidiera no repetir el actual portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, el regidor fuenlabreño ha destacado que Franco tiene la "experiencia de Gobierno como delegado en Madrid", donde "ha estado a la altura de las circunstancias gestionando esa Delegación en una situación muy complicada", a lo que ha agregado que lidera el Partido Socialista "muy bien".

Además, para Ayala, el delegado del Gobierno conoce "políticamente conoce los problemas que podemos tener en Madrid y las soluciones que tenemos que presentar". Pese a que el primer edil ha reconocido que "no es el momento de castings" ni de hacer propuestas en este sentido, ha señalado que, además de Franco, podría apuntar a tres o cuatro "nombres" más.

El regidor fuenlabreño ha respaldado las declaraciones de Franco de la pasada semana cuando, ante un eventual adelanto de los comicios, señaló que sería lógico que la candidatura fuera para el actual portavoz en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, pero que si esto no fuera posible, el partido estaría "preparado" para ofrecer alternativas.

"Coincido en que (Gabilondo) es muy buen candidato y ganó las elecciones anteriores, pero también es cierto que (Franco) dijo que si no, habría alternativas. Somos un partido de Gobierno y casi me atrevería a decir que cualquier socialista sería mejor que la actual presidenta (Isabel Díaz Ayuso), pero no voy a ser tan atrevido", ha zanjado.