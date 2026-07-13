El alcalde de Móstoles asegura que no ha sido notificado de la citación por acoso sexual y alega "indefensión"

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MÓSTOLES 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha afirmado que no ha recibido ninguna notificación sobre su citación a declarar por la querella interpuesta por presunto acoso sexual y laboral presentada por una exedil de su partido, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

De acuerdo con fuentes jurídicas, el regidor deberá acudir al juzgado el 9 de octubre. Sin embargo, han asegurado que el primer edil ha conocido estos hechos "por la prensa", una circunstancia que, sostienen, vuelve a dejarle en una situación de "indefensión".

Además, las mismas fuentes han recordado que llevan denunciando esto desde que el caso trascendió el pasado mes de febrero. De igual modo, han apuntado a que formalmente, la citación se produciría "en calidad de querellado" y no de "imputado o investigado".

ANTECEDENTES

La citación llega después de que la magistrada rechazara archivar el caso, y una vez que Bautista interpusiera recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de admisión a trámite de la querella presentada contra él.

En el mencionado escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa solicita la nulidad del auto que desestimó el recurso de reforma y pide que se deje sin efecto la admisión de la querella al entender que la resolución no concreta qué hechos pueden atribuirse al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento.

En el marco de la instrucción, la exedil del PP ratificó el pasado 29 de junio la querella presentada contra el regidor, detallando a la jueza instructora que hubo tres presuntas proposiciones sexuales de las que fue objeto y cuyo rechazo derivó en un supuesto acoso laboral.