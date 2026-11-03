El alcalde de Móstoles declarará el 26 de febrero como querellado por el presunto acoso sexual y laboral

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, comparece ante los medios, en el Ayuntamiento de Móstoles, a 5 de febrero de 2026, en Móstoles, Madrid (España). Bautista ha comparecido tras ser acusado de acoso laboral y sexual a una empleada. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, declarará el próximo 26 de febrero de 2027 en calidad de querellado por la causa abierta a raíz de la denuncia de una exconcejala de su partido por presuntos delitos de acoso sexual y laboral, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha fijado una nueva fecha para la comparecencia del regidor, que inicialmente estaba citado para el 9 de octubre y que posteriormente fue aplazada al 1 de diciembre de este año.

La citación se enmarca en la investigación judicial abierta tras la querella presentada por una exedil del PP contra Bautista y el propio partido, en la que se denuncian presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral.

La exconcejala ratificó el pasado 29 de junio la querella ante la jueza instructora y relató que habría recibido tres presuntas proposiciones sexuales por parte del alcalde, cuyo rechazo habría desencadenado una situación de supuesto acoso laboral, aislamiento y hostigamiento tanto en el Ayuntamiento como en el seno de la formación política.

ACOSO SEXUAL Y LABORAL

La querella se presentó el pasado mes de febrero ante el Tribunal de Instancia de Móstoles por el abogado de la exconcejala contra el alcalde y el PP nacional. En el escrito se atribuían presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

La acusación sostenía que el regidor habría solicitado presuntamente favores de naturaleza sexual a la entonces edil, quien rechazó mantener una relación personal con él. Según el relato recogido en la querella, a partir de ese momento se habría desarrollado un supuesto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el objetivo de aislarla e invisibilizarla profesionalmente.

El abogado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, explicó entonces que la causa presentaba una "alta complejidad técnica", dado que parte de los hechos habrían ocurrido en la intimidad de la denunciante y el querellado y porque, según sostuvo, se habían borrado los correos electrónicos oficiales de la exconcejala.

En el escrito se solicitaba además la declaración como testigos de once personas, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, y la vicepresidenta de la Asamblea regional y vicesecretaria de Organización del partido, Ana Millán.

La querella también denunciaba la supuesta falta de respuesta institucional y el fracaso de los mecanismos internos de protección del PP, al que reprochaba no haber proporcionado amparo a la exedil, que inicialmente habría intentado resolver los hechos dentro de la formación antes de acudir a la vía penal.

Por su parte, Manuel Bautista ha rechazado tajantemente las acusaciones y ha defendido su inocencia. Su defensa ha cuestionado la admisión a trámite de la querella y ha solicitado el archivo de las actuaciones.