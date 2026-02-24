El alcalde de Móstoles niega acoso y pide que se respete su presunción de inocencia: "No rehuyo la transparencia"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles, a 24 de febrero de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MÓSTOLES, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha rechazado este martes de forma "clara y sin ambigüedades" las acusaciones de acoso sexual y laboral formuladas en su contra por una exedil del PP y ha defendido su presunción de inocencia, además de asegurar que él "no rehuye de la transparencia ni del escrutinio" siempre y cuando se realice conforme a las reglas de "una sociedad democrática, con garantías de todas las partes y sin presiones indebidas".

Lo ha señalado así en su primera intervención en el Pleno extraordinario solicitado por la oposición (PSOE, Más Madrid y Vox) para abordar las acusaciones de abuso sexual formuladas por una exedil de la Corporación. "No he incurrido en conducta que pueda encajar ni en el tipo previsto en el artículo 184 del Código Penal ni en los estándares jurisprudenciales que configuran el denominado acoso en el trabajo", ha afirmado ante la Corporación.

Bautista ha enmarcado su defensa en el respeto al Estado de Derecho y ha advertido que el Pleno "no es un órgano de instrucción ni de enjuiciamiento". Sobre este hecho, ha incidido en que "si proceden" las responsabilidades, estas deben dirimirse "en los cauces legalmente establecidos" con respeto a los principios de legalidad e imparcialidad.

Al hilo, ha asegurado que su "conciencia está tranquila" y ha defendido su trayectoria en la gestión pública, en la que ha actuado siempre con "exigencia" pero desde el respeto personal. "Jamás he confundido autoridad con abuso ni dirección con hostigamiento", ha aseverado.

Pese a esto, ha manifestado su disposición a colaborar en cualquier procedimiento, ya sea administrativo o judicial, y ha garantizado que ha continuado desempeñando sus funciones "con plena dedicación" mientras los hechos se analizan por los cauces legalmente establecidos. "Confío en la legalidad, confío en los procedimientos y confío en que la verdad prevalecerá", ha aseverado.

Al mismo tiempo, el regidor ha defendido que la protección a quien denuncia y las garantías de quien es denunciado "no son posiciones incompatibles" sino exigencias del mismo compromiso democrático. "No se trata de elegir entre creer o no creer, se trata de investigar, de contrastar, de analizar con objetividad", ha señalado.

CREE QUE EL RESPETO A LAS VÍCTIMAS NO DEBE CONFUNDIRSE CON "LA PRECIPITACIÓN"

Considera que las víctimas de acoso "merecen apoyo, escucha y protección" además de que sus denuncias sean "investigadas con rigor y sin prejuicios", si bien ha resaltado que no se puede permitir que el rigor se sustituya "por la precipitación, ni que la legítima preocupación social derive en juicios anticipados".

"Se trata de permitir que los procedimientos funcionen, porque cuando renunciamos a las garantías para resolver un caso concreto, sentamos un precedente que mañana puede afectar a cualquiera. En mi trayectoria profesional he ocupado distintas responsabilidades públicas. En todas ellas he actuado con exigencia, porque gestionar implica tomar decisiones y decidir siempre no es cómodo", ha defendido Bautista.

Durante su discurso, también ha apelado al derecho al honor reconocido en la Constitución y ha advertido del impacto de las acusaciones públicas formuladas en sede institucional. "Detrás de cada titular hay una familia", ha afirmado, al reclamar prudencia y responsabilidad, y ha asegurado que lo que está en juego hoy no es únicamente su nombre sino "la solidez" de las instituciones.