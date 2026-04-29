El alcalde de Parla retira competencias de Gobierno al edil expulsado de Más Madrid por "hostilidad" a una compañera

El concejal de Transición Ecológica y Juventud y tercer teniente de alcalde de Parla, Miguel Fuentes. - AYUNTAMIENTO DE PARLA

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), ha decretado la retirada de las "competencias" al portavoz de Más Madrid y concejal Miguel Fuentes, tras ser expulsado del partido por un presunto caso de "hostilidad" hacia una compañera.

El primer edil ha asegurado que "sin menoscabo de la presunción de inocencia", la retirada de competencias es lo que le "corresponde hacer en base al respeto a las decisiones internas" de Más Madrid. En este sentido, el regidor ha remarcado que la continuidad de Fuentes como portavoz del Grupo municipal de Más Madrid "compete en exclusiva al partido donde milita".

Miguel Fuentes asumía hasta el momento las delegaciones de Juventud, Transición Ecológica y Movilidad Sostenible, que asumirá el propio regidor, y la tercera tenencia de Alcaldía.

LA EXPULSIÓN

La expulsión de Fuentes se dio a conocer esta mañana a raíz de una resolución del partido que lo sancionaba por "comportamientos hostiles" hacia una compañera de formación en el Ayuntamiento. "Inmadura, insoportable, te pasas el día jodiendo", son algunas de las expresiones que habría utilizado para dirigirse a compañeras de partido en la localidad, según han trasladado fuentes conocedoras de los hechos denunciados ante los órganos del partido.

Según la resolución del proceso sancionador, Fuentes habría incurrido en un "comportamiento hostil" hacia una compañera con reiterados "menosprecios sobre su trabajo en el ámbito institucional, su actividad militante y sus características personales o estéticas".

Mientras, el edil ha definido como "juicio sumarísimo" el proceso que ha derivado en su expulsión y como un "atropello" que le ha dejado en situación de "indefensión".