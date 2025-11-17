Alcalde de San Fernando dice que la reapertura de la L7B no "cierra el capítulo" y que faltan soluciones para afectados

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha afirmado que la reapertura este fin de semana de la Línea 7B de Metro de Madrid "no cierra el capítulo" de los problemas generados en el municipio por esta infraestructura y ha remarcado que hay familias afectadas por ella que aún esperan soluciones por parte del Ejecutivo regional.

"Lo prioritario son los vecinos y vecinas afectados por metro. Además, son muchas las infraestructuras públicas que se han perdido. Quiero recordar la Sala Joven, el laboratorio, la sala de exposiciones, la Concejalía de Educación, la Casa de la Mujer... Son algunos ejemplos de dotaciones de servicios públicos que ha perdido el municipio de San Fernando de Henares", ha planteado el regidor en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en la que indica que este domingo recibió una llamada de la Comunidad para informarle de esta reapertura.

Corpa ha recalcado que la realidad "es más tozuda" y que el Ayuntamiento estará "apoyando a los vecinos, reivindicando y pidiendo a la Comunidad soluciones dignas".

"Quiero recordar que muchos vecinos que han ido cobrando indemnizaciones se tienen que ir a la vía judicial para reclamar que al final las compensaciones por parte de la Administración que ha causado este problema", ha espetado el alcalde, quien ha apostillado que hay "cientos de familias a la espera" de ver qué pasa con sus viviendas.