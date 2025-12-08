El alcalde de Torrejón muestra sus "reticencias" con el Bus-VAO de la A-2 y espera su puesta en funcionamiento

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, en una entrevista con Europa Press - ALBERTO ORTEGA/EUROPA PRESS

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, ha mostrado sus "reticencias" sobre el proyecto de Bus-VAO de la A-2 hasta el municipio y espera la puesta en funcionamiento, ya que "no tiene muy claro" cuál va a ser su función.

En una entrevista con Europa Press, ha trasladado sus dudas sobre este proyecto ya que la A-2 ahora tiene tres carriles de circulación y con este proyecto van a pasar a ser dos. "Vehículos y autobuses que no cumplan para poder entrar por ese carril Bus-VAO y otro carril que va a ser utilizado por autobuses lanzadera que van directos a Madrid o por vehículos de alta ocupación, pero perdemos un carril, entonces no sé yo si vamos a ser capaces de entre todos poder implantar esta mejora", considera.

Estaría "encantado" de que funcionara bien, si bien ha afirmado que demandará que se tomen las medidas oportuna para que lo haga "de la manera más adecuada". "No lo tenemos claro, se nos han dado algunas explicaciones, pero no tenemos muy claro cuál va a ser el funcionamiento. De momento estamos expectantes para ver cómo arranca, porque entiendo que hoy al final los estudios se han realizado y parece que sería una medida óptima", ha apostillado.

En materia de transporte, el regidor ha insistido en que debe de funcionar "bien y de manera correcta" y detecta más quejas recientemente en este sentido, haciendo alusión al servicio de Cercanías.

"Yo creo que es una demanda clarísima, que el transporte tenga que funcionar de una manera correcta. Mucho más allá de las necesidades que teníamos para las personas que presentaban algún tipo de movilidad reducida, pues obvio que tenemos que mejorar para que todas estas personas puedan utilizar el transporte de manera adecuada pero si ni siquiera podemos tener un servicio que faculte a la gran mayoría de personas a realizar esos movimientos con tranquilidad", ha indicado.

El carril izquierdo de la autovía A-2 (Madrid-Zaragoza-Barcelona) comenzará a funcionar como carril Bus-VAO (reservado a autobuses y coches de alta ocupación) entre la capital y Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, en el primer trimestre del año 2026, y lo hará con un periodo de prueba para comprobar su funcionamiento en el que no se sancionará a los conductores.

El nuevo carril, que en una segunda fase se habilitará hasta Alcalá de Henares, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad del transporte público de viajeros y fomentar la alta ocupación del vehículo privado, contribuyendo a una movilidad más sostenible en uno de los principales accesos a la capital. En concreto, esta autovía soporta un tráfico diario de entre 3.500 y 4.00 vehículos en hora punta, con un nivel importante de congestión que hace que la velocidad media sea de 20 kilómetros por hora.