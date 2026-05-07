El alcalde de Villanueva de la Cañada anuncia 140 viviendas para jóvenes, un parque de bomberos y un gran auditorio

El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida - CANAL 33

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, ha avanzado que el Ayuntamiento sacará antes del verano el concurso para construir 140 viviendas para jóvenes en régimen de alquiler a través del Plan Vive, prevé inaugurar después del verano el nuevo parque de bomberos y proyecta para la próxima legislatura un auditorio con más del doble de capacidad que los actuales espacios culturales.

En una entrevista este miércoles en Canal 33 TV, recogida por Europa Press, el regidor ha situado la vivienda como la "prioridad número uno" del municipio, al considerar que "no puede ser" que los jóvenes de Villanueva tengan que marcharse a localidades cercanas porque no encuentran una vivienda en su propio municipio.

Partida ha explicado que los desarrollos urbanísticos son procesos "muy lentos y tediosos", con "muchísimas dificultades" e informes sectoriales, aunque ha asegurado que el Ayuntamiento ha logrado desatascar ya el sector uno, con capacidad para en torno a las mil viviendas con algún tipo de protección.

En este contexto, ha anunciado que el Consistorio llevará a pleno, ordinario o extraordinario el concurso para la construcción de 140 viviendas para jóvenes en régimen de alquiler a través del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. "Antes del verano hacemos el concurso y esperemos que podamos adjudicar las obras o la construcción nada más pasar el verano", ha señalado.

DOS UNIVERSIDADES Y DIEZ COLEGIOS

El primer edil también ha reivindicado el perfil educativo de Villanueva de la Cañada, municipio que cuenta con dos universidades, la Alfonso X el Sabio y la Camilo José Cela. Y ha afirmado que el municipio está "muy orgulloso" de contar con ambas universidades y ha defendido que Villanueva siempre ha puesto el foco en la formación y la educación, porque "sin formación y sin educación no hay futuro".

Además, ha destacado que el municipio dispone de diez colegios públicos, privados y concertados, "todos bilingües y de alto nivel". Según ha detallado, Villanueva de la Cañada tiene una capacidad de escolarización de unos 10.500 alumnos, mientras que la población escolar propia ronda los 5.000, por lo que otros 5.000 jóvenes proceden de municipios del entorno.

El regidor ha admitido que esta realidad tiene un impacto para el Ayuntamiento, que debe mantener colegios en los que no estudian únicamente vecinos de Villanueva, pero ha defendido que "todo sea por la formación, por la educación y sobre todo por el futuro" de los jóvenes.

REBAJA DEL IBI Y MUNICIPIO SIN DEUDA

En materia fiscal, Partida ha explicado que el Ayuntamiento ha aprobado una reducción del IBI para el ejercicio 2027, con el objetivo de ajustar el impuesto "a la realidad" y avanzar progresivamente hasta el mínimo legal, fijado en el 0,40.

El alcalde ha indicado que la actualización del valor del suelo en Villanueva de la Cañada procede de los años 90, por lo que el suelo "no vale lo mismo que ahora". Según ha explicado, la rebaja supondrá un ahorro para las familias del municipio de unos 500.000 euros este año, con la previsión de aplicar nuevas bajadas en la próxima legislatura hasta dejar el impuesto en el mínimo legal en el tercer año.

El entrevistado ha subrayado que el Ayuntamiento no tiene deuda, lo que, a su juicio, da "libertad" para atender las demandas vecinales y prestar servicios. "Lo más importante no es tener servicios, que los tenemos muchos y buenos, sino que funcionen bien", ha señalado, citando ámbitos como la limpieza, la enseñanza, la cultura o el deporte.

SEGURIDAD, GUARDIA CIVIL Y NUEVO PARQUE DE BOMBEROS

En materia de seguridad, Partida ha defendido que Villanueva de la Cañada es "un municipio seguro", aunque ha admitido que, como otros alcaldes, no está conforme con el número de efectivos de la Guardia Civil.

Así, ha recordado que el Ayuntamiento ha cedido a la Guardia Civil el uso gratuito de seis viviendas para facilitar que los agentes puedan residir en el municipio. Según ha explicado, un guardia civil que sale de la academia y es destinado a Villanueva de la Cañada puede encontrarse con alquileres de 1.500 euros y un sueldo de 2.300 a 2.500 euros, lo que dificulta que pueda vivir allí.

El alcalde también ha destacado el futuro parque de bomberos, que dará servicio no solo a Villanueva, sino también a municipios del entorno, con el objetivo de que el desplazamiento ante una emergencia no sea superior a diez minutos. Según ha indicado, la infraestructura costará 5,7 millones de euros, está "muy avanzada" y podría inaugurarse "en el mes de septiembre".

NUEVO CONTRATO DE LIMPIEZA Y UN NUEVO AUDITORIO

Por otro lado, Partida ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja en el nuevo concurso de limpieza, cuyas condiciones estarán listas próximamente para iniciar la licitación. Según ha señalado, será un contrato con medidas "mucho más avanzadas" y "más modernas", adaptadas a las nuevas demandas de selección de residuos.

Sobre equipamientos culturales, Partida ha reconocido que el municipio cuenta con tres centros culturales o cívicos, el mayor de ellos con 300 butacas, pero ha admitido que se ha quedado pequeño para grandes actuaciones teatrales y eventos.

El regidor ha explicado que ya anunció, durante un concierto de la banda de música con motivo del Día del Libro Solidario, que en la próxima legislatura el municipio contará, "si Dios quiere", con un auditorio con capacidad "de más del doble" y con un escenario más amplio para que los músicos puedan actuar sin estar "apiñados".

400 AÑOS DEL TÍTULO DE VILLA Y OTRAS CELEBRACIONES

El alcalde ha enmarcado también el momento actual del municipio en la celebración del 400 aniversario del inicio de la concesión del título de Villa. Según ha relatado, Villanueva de la Cañada era entonces una pequeña aldea de unas 70 familias o vecinos que decidió constituirse en Villa.

Partida ha recordado que para lograrlo tuvieron que pagar 1.080.000 maravedíes a la Corona para que Felipe IV concediera el título de Villa, un proceso que se inició en 1626 y concluyó en 1628. "Conocer nuestros orígenes es muy importante", ha afirmado, destacando que el Ayuntamiento ha conseguido documentación tras buscar en bibliotecas y otros archivos.

Además, Luis Partida ha destacado las fiestas de San Isidro como las más populares del municipio, incluso por encima de las del patrón, Santiago Apóstol, porque "disfruta directamente el pueblo".

DEFENSA DEL MUNICIPALISMO

Durante la entrevista en la televisión municipalista, Partida ha recordado que es el regidor más veterano de España en municipios medianos y grandes y ha atribuido su permanencia en la Alcaldía desde las primeras elecciones municipales de 1979 al respaldo de los vecinos de Villanueva, que, según ha señalado, le han refrendado en cada convocatoria "siempre por mayoría absoluta".

El primer edil ha defendido el papel de los ayuntamientos como la administración "más cercana" y la que recibe "todo tipo de demandas", incluidas muchas que no son de su competencia, por lo que ha reclamado una mejor financiación municipal y unos "techos competenciales muy claros".

De esta manera, ha sostenido que los municipios siguen siendo "el hermano pobre" de las administraciones, pese a ser "los más necesitados" y "los más cercanos", y ha hecho una llamada a la Administración central para que "de una vez por todas" mejore sus condiciones de financiación, advirtiendo de que los ayuntamientos "no llegan" con el modelo actual.