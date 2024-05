Alcalde de Villaviciosa de Odón: "Hemos reactivado el municipio y recuperado el pulso de la calle"

"Los vecinos verán en otoño el cambio sustancial en la limpieza", ha prometido MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaviciosa de Odón, Juan Pedro Izquierdo, ha asegurado que tras un año en el Gobierno local "han reactivado" el municipio y "han recuperado el pulso en la calle" después de varios unos años "grises y en parálisis".

En una entrevista anoche en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, Izquierdo ha recordado que ganó las elecciones municipales hace doce meses aumentado la representación del PP gracias "al tirón de Ayuso" y a presentarse con un equipo "joven y profesional". Tras pactar con Vox para asegurarse la mayoría absoluta en el Consistorio, señala que la relación con este partido es "muy buena" y trabajan juntos "concentrándose en lo local y no en lo regional o nacional".

Durante este primer año de mandato, el primer edil villaodonense ha "fortalecido" la Administración municipal porque "es algo fundamental para desarrollar los proyectos". "Antes dábamos licencias en dos años y ahora la hemos reducido a uno, y seguimos bajando. En contratación había déficit, al igual que en Policía Local, y lo estamos arreglando. Y también estamos ahora con nuevo presupuesto, inversiones en materia de transportes y ya estamos viendo los resultados en la calle", ha indicado.

Entre otros proyectos, Izquierdo ha comentado que podrán en marcha esta legislatura la biblioteca municipal con fondos del Plan de Inversión Regional (PIR), un nuevo centro de salud por parte de la Comunidad y dos entradas de acceso del municipio, además de crear un nuevo recinto ferial y demoler las ruinas de dos municipios que se encontraban a la entrada de la ciudad "y que afeaban muchísimo".

Al inicio de su mandato, el munícipe aprobó una auditoría sobre la situación de las instalaciones deportivas y de los parques infantiles, cuya conclusión determinaba que las primeras necesitaban una inversión de dos millones de euros para arreglarlas y modernizarlas y lo segundo 300.00 euros.

Entre las novedades próximas, el alcalde de Villaviciosa ha anunciado que en el Pleno del 7 de junio se aprobará un nuevo contrato de basuras porque el municipio no está tan limpio como a ellos les gustaría. "Los vecinos verán en otoño el cambio sustancial en la limpieza", ha prometido.

En materia de seguridad, Izquierdo ha recordado que ya han sacado 9 plazas de agentes de Policía Local, siguen con inversiones en cámaras de vigilancia de tráfico como de control de matrículas, "con los que se han esclarecido hechos delictivos"; y han pedido cita en la Comandancia de la Guardia Civil de para solicitar un nuevo cuartel.

Según ha explicado, el actual se encuentra junto al castillo, "un cuartel viejo --construido en 1970-- que hay que demoler para que puedan entrar a trabajar más efectivos y porque las familias de los guardias viven en una situación lamentable, "y son vecinos de Villaviciosa de Odón como cualquier otro".

POR UN NUEVO PGOU

Otro de los objetivos del nuevo regidor de Villaviciosa pasa por aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que el anterior data de 1999 y ha quedado obsoleto, por lo que ya han contratado el equipo de redacción del nuevo Plan.

"Nos estamos quedando sin suelo. Nuestros jóvenes no tienen vivienda. Son normas muy antiguas. Hay empresarios que nos han pedido hacer lofts pero no pueden porque el PGOU antiguo no lo contemplaba. Será fruto del consenso y sin perder la identidad y sin crecer por encima de las posibilidades. No se puede saturar las infraestructuras y la movilidad", ha esgrimido.

En materia de Transportes, el primer edil ha asegurado que están en negociaciones con el Consorcio Regional porque necesitan más frecuencias de autobuses que les conecten con Madrid y que haya alguna línea que llegue también a Colonia Jardín y no solo a Príncipe Pío como hasta ahora, un trayecto que se verá afectado por en la avenida de Extremadura por el soterramiento de la A-5 cuyos trabajos se espera que comiencen este mismo año.

Juan Pedro Izquierdo recuerda que Villaviciosa es una ciudad que alberga a 17.000 estudiantes de la Universidad Europea, que también utilizan el transporte público. Además, el Ayuntamiento mantiene reuniones trimestrales con la universidad para coordinar actuaciones y sinergias.

ATRACTIVOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y NATURALES DE VILLAVICIOSA

En la entrevista en Canal 33, el alcalde ha anunciado el proyecto de Ciudad del Deporte que quieren implantar en una parcela ya localizada, y en la que implantará atletismo, pádel, tenis o golf. Lo que ya ha abierto es un centro joven, una asesoría jurídica y van a lanzar próximamente un plan de vivienda para los jóvenes del municipio. También han creado un cheque bebé de mil euros por niño, un dinero que los padres tendrán que gastar a partir del año que viene en el comercio local.

Igualmente, el alcalde ha animado a todos los ciudadanos de la región y del resto de España a visitar el patrimonio del municipio como la fuente de los Caños, la Casa Palacio de Manuel de Godoy, su casco histórico en parte protegido y un castillo que pertenece al Ejército del Aire y que han solicitado que pase a gestión municipal. De hecho, hoy mantendrían una reunión con el Ministerio de Defensa para lograr este objetivo.

El primer edil villaodense además ha recordado que el 63% del término municipal es Parque Regional y que, por ende, están rodeados de grandes parques con zonas peatonales y de bicicleta "ideales para pasar el fin de semana". Por último, ha destacado que todos los fines de semana programas actividades para que el vecino salga a la calle y no tenga que acercarse a las localidades próximas para pasárselo bien.