Alcaldes que le sucedieron, entre ellos Almeida, glosarán el lunes la figura de Tierno Galván "al margen de diferencias"

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes que le sucedieron, entre ellos José Luis Martínez-Almeida, glosarán el próximo lunes la figura de Enrique Tierno Galván "al margen de diferencias ideológicas", ha adelantado el actual regidor madrileño desde Valdebebas.

El Grupo Municipal Socialista conmemorará a lo largo de 2026 el 40º aniversario del fallecimiento del que fue alcalde de la capital Enrique Tierno Galván con un amplio programa de actos para reivindicar su figura y su legado, "guía imprescindible para construir el Madrid del presente".

Bajo el lema '40 años: El Madrid de Tierno', el programa de homenaje se articula en torno a tres grandes ejes --memoria democrática, cultura y pensamiento, y ciudad y ciudadanía-- y contará con la participación de instituciones culturales, sociales y democráticas, entre ellas el Congreso de los Diputados, el Ateneo de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, la SGAE o la Fundación Pablo Iglesias, además de entidades vecinales y sindicales.

Almeida ha desvelado que lleva meses en conversaciones con el que fuera sucesor de Tierno, el socialista Juan Barranco, a quien le ha agradecido la disposición. "Me pidió que el Ayuntamiento pudiera colaborar en la organización de actos con motivo del 40 aniversario del fallecimiento de Enrique Tierno Galván. Hemos mantenido un diálogo estrecho, colaboración y va a haber un acto institucional de homenaje a Enrique Tierno Galván por parte del Ayuntamiento de Madrid", ha trasladado.

El acto institucional "va a contar en principio con la colaboración de los diferentes alcaldes que han sucedido a Enrique Tierno para glosar la figura de alguiqn que fue muy popular en esta ciudad y que tuvo un protagonismo muy importante en los primeros años de la democracia".

"Al margen de las diferencias ideológicas o de pensamiento, Enrique Tierno Galván era una persona de una trayectoria intelectual muy importante que consiguió como político identificarse con la ciudad de Madrid", ha destacado.

En los últimos días ha podido releer gran parte de sus bandos y llega siempre a la misma conclusión, que "son extraordinarios".