Alcaldesa Getafe censura el "bofetón" de que Madrilucía coincida con sus fiestas patronales tras moverse por San Isidro

Archivo - La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, durante el 15º Congreso Regional del PSOE-M, en la Universidad Carlos III. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, (PSOE) ha reprochado este miércoles el "bofetón" y "falta de respeto" a los vecinos de que el evento Madrilucía, que se celebrará en el cuestionado Iberdrola Music, coincida con las fiestas patronales de la ciudad tras haberse movido de fecha por coincidir con San Isidro.

Asimismo, ha preguntado si los servicios de limpieza municipales y la Policía Local van a tener que estar atendiendo a "la fiesta de Madrilucía que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid sin consultar" o al "disfrute de los vecinos y vecinas de Getafe". "Lo que nosotros defendemos son nuestras fiestas patronales", ha subrayado.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de mantener una reunión en la Cámara Alta con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y el senador y portavoz socialista en el Consistorio de Sevilla, Antonio Muñoz.

Hernández ha insistido en el "bofetón" de la organización a Getafe al colocarlo entre el 20 de mayo y el 14 de junio. La bajada de la Virgen de los Ángeles a la Catedral de Santa María Magdalena será el 14 de mayo, el Pregón de las fiestas está previsto para el sábado 23 y el grueso de las actividades se concentrarán la última semana del mes.

La regidora getafense ha sido muy dura con la organización de este evento que tendrá lugar en el recinto de Iberdrola Music, que se encuentra a cerca de un kilómetro de Getafe Norte y que ha causado en previos eventos como el Mad Cool problemas de ruidos y movilidad en esta zona y en la colonia Marconi de Villaverde.

Madrilucía se plantea a lo largo de 20 días en los que los 200.000 metros cuadrados del Iberdrola Music emularán a la Feria de Sevilla con más de 400 casetas, caballos, música y gastronomía. La organización espera recibir 800.000 personas.

GETAFE NO ES EL "PATIO TRASERO" DE MADRID

La regidora ha defendido este miércoles a los vecinos de Getafe Norte que compraron una vivienda en un "barrio residencial que disfruta de servicios públicos, zonas culturales, zonas verdes, espacios para el ocio" y "de repente" a escasos minutos andando desde hace tres años "se viene estableciendo un recinto de conciertos que aglutina a más de 60.000 personas".

"Es la mejor forma de dinamitar, de hacer saltar por los aires la calidad de vida, los sueños, las espranzas de muchas familias que fueron a vivir al barrio de Getafe Norte", ha reprochado Hernández, quien ha señalado al Ayuntamiento de Madrid y al "silencio cómplice" de la Comunidad.

Considera que este movimiento del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, plantea Getafe como "el patio trasero" de la ciudad, el "aparcamiento de grandes eventos en el Iberdrola Music".

"No está en el sitio adecuado. Tanto derecho tienen los vecinos de Bernabéu a disfrutar de esa calidad de vida, como tienen el mismo derecho los vecinos y vecinas de Getafe Norte del municipio de Getafe de hacer exactamente lo mismo", ha lanzado tajante para afirmar que "la única diferencia" es que Getafe es "una ciudad obrera, luchadora y reivindicativa".

Hernández ha recalcado que su problema "no son las tradiciones andaluzas" sino el recinto que está en un lugar que "provoca saturación de tráfico, que provoca grandes problemas de movilidad y al mismo tiempo que provoca grandes ataques contra la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Getafe".

"NUNCA A COSTA DEL BIENESTAR DE GETAFE"

Así, ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunmidad que organicen eventos culturales, pero "nunca a costa del bienestar de los vecinos", al tiempo que ha criticado que la organización moviese la fecha por San Isidro cuando La Pradera está "a siete kilómetros" del Iberdrola y las mantenga en las de Getafe.

"No puede ser que para entrar a un recinto de conciertos haya que cortar las calles de acceso a un barrio residencial. Eso no se puede permitir, no se puede permitir que uno organice un concierto con la intención de que aparque en el municipio limítrofe. No puede ser que unos disfruten de la fiesta mientras que otros lavamos los platos", ha cargado Sara Hernández.

Al hilo, ha incidido en que hay un "verdadero desequilibrio de reparto" en el que no "disfrutan todos", sino que se hace "uno a costa de otros". "Lo que es bueno para Getafe lo decide su ciudad y a través de ello la representación que tiene su Ayuntamiento, que de manera unánime en el pleno municipal se ha pronunciado en contra de la celebración de esta feria en estas características", ha advertido a la organización para rematar advirtiendo a Almeida que "no se puede traer al sur lo que no quieren en el norte".