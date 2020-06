La alcaldesa de Pozuelo dice que "de momento" el Ayuntamiento "no va a poder hacer" los test masivos

POZUELO DE ALARCÓN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, ha anunciado que "de momento" el Ayuntamiento de la localidad "no va poder hacer" los test para detectar Covid-19 y que "si en otoño hubiera un repunte" los harían.

"Sintiéndolo mucho, de momento no los vamos a poder hacer. Hemos trabajado durante semanas pero las circunstancias han cambiado mucho el último mes, y no podríamos ponerlo en marcha hasta muy avanzado el mes de julio y teniendo en cuenta la desescalada, la disminución de contagios y que en pocos días se va a poder salir de la Comunidad de Madrid, muchos vecinos no estarán en Pozuelo", ha explicado en redes sociales.

La alcaldesa recuerda que "el estudio tiene fines sanitarios y en estas fechas y con estas circunstancias no aportarían los datos necesarios". "Si en otoño hubiera un repunte que Dios no lo quiera, los haríamos", recoge la regidora en un comentario en redes sociales.

Así, puntualiza que la habría "encantado hacer test a todo el mundo" y que lo han "trabajado mucho", pero que "es mucho más complicado que eso". "Es todo un estudio de seroprevalencia que solo puede tener fines sanitarios y que es muy muy complicado poner en marcha en estos momentos para hacerlo con todas las garantías que nos exigen las autoridades sanitarias, así que aguantaré el aluvión de críticas porque lamentablemente no puedo hacerlos", señala la primera edil.

Al respecto, a través de un comunicado, el portavoz del grupo municipal de Somos Pozuelo, Unai Sanz, ha indicado que la alcaldesa "ha mentido" a los vecinos de Pozuelo "dándoles falsas esperanzas de que iban a poder hacerse el test del Covid-19".

"No se puede jugar de esta manera con la salud pública, y mucho menos utilizar la realización de estos test como una estrategia populista de marketing personal a mayor gloria de su figura. Lo mínimo es que dé la cara públicamente, asuma su responsabilidad, y pida perdón por esta maniobra política del más bajo nivel", ha indicado el concejal de la oposición.

Según el edil, "no tenía ningún sentido médico" hacer test masivos a todos los vecinos de Pozuelo, y que esto "solo era un absurdo y precipitado anuncio" a "mayor gloria de la alcaldesa Quislant".

"Desgraciadamente no nos equivocábamos. El PP y la alcaldesa se comportan como si Pozuelo fuese su cortijo particular, y que pueden hacer y deshacer lo que les venga en gana. Pediremos responsabilidades políticas no sólo a la alcaldesa Quislant por utilizar lo que es de todos para buscar rédito electoral, sino también a los que la sustentan en el Gobierno de Pozuelo", concluye Sanz.